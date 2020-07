Conozca la casa de la modelo Kendall Jenner

Ella presenta detalles de su lujosa casa en Los Ángeles

Los Ángeles, EE.UU. - La modelo "mejor cotizada" de Estados Unidos Kendall Jenner quien además ha compartido reflectores en "Keeping up with the Kardashians" a través de medios de espectáculos, dio a conocer a través de fotografías su casa en Los Ángeles la cual considera como un espacio para "darse un respiro del mundo exterior".

En las fotografías puede apreciar los lujos que tiene esta vivienda además del gusto un tanto extravagante con toques bohemios, colores y mucha luz en su interior, además cuenta con un armario amplio para organizar y guardar su guardarropa.