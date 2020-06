Confusión entre Emily Blunt y Adele genera memes

Algunos usuarios de Twitter pensaron que Emily Blunt era la intérprete de "Rolling in the Deep"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de meses, la cantante estadounidense Adele sorprendió a sus seguidores, amigos y fans, con una fotografía en la que luce un impresionante cambio físico que esta vez confundieron con el aspecto de Emily Blunt.



Algunos usuarios de Twitter pensaron que Emily Blunt era la intérprete de "Rolling in the Deep", todo comenzó porque se filtraron unas fotos de Blunt, en las cuales posó para la revista Vanity Fair, y en las que guarda mucho parecido con la cantante de "Someone Like You".

"Emily Blunt":

Por su sesión para @VanityFair en la que muchos la confunden con Adele. pic.twitter.com/yT3HlESSUx — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 26, 2020

Los internautas comenzaron a compartir la foto deBlunt con el nombre de, mientras que otros aseguraban que no tenían nada en común y que dejaran de compararlas, ya que ambas son talentosas pero tiene carreras diferentes.Blunt, una heroína

Yo pensando que la de la foto era Adele con nuevo cuerpatzo // Yo dándome cuenta de que en realidad es Emily Blunt pic.twitter.com/IzLABKNhaH — ChepeTomates (@ChepeTomates) June 26, 2020



Hace unos meses se dio a conocer que Netflix adquirió la película de superhéroes que protagonizarán Dwayne Johnson y Emily Blunt, titulada "Ball and Chain" y basada en un cómic del mismo nombre sobre un matrimonio con poderes extraordinarios.



La plataforma de "streaming" se hizo con esta cinta después de conocer el proyecto hace unas semanas, informó este jueves el diario especializado The Hollywood Reporter, que añadió que tanto Johnson y Blunt serán productores del filme además de sus protagonistas.

El argumento explora el problema de que estas habilidades fuera de lo común solo funcionan cuando ambos dejan de lado sus diferencias sentimentales y se proponen trabajar juntos.



"Ball and Chain" será el segundo proyecto conjunto de estos dos intérpretes tras "Jungle Cruise", película de Disney dirigida por el director español Jaume Collet-Serra y que, debido a la pandemia del coronavirus que mantiene cerrados los cines de prácticamente todo el planeta, tuvo que retrasar su estreno del 24 de julio de este año al 30 de julio de 2021.