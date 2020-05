Christian Chávez garantiza haber sufrido chantaje y que no tiene nada que temer

Días después de que una revista revelara la noticia de que el actor Christian Chávez había agredido a su más reciente ex pareja, Maico Kemper, Chávez optó por hablar al respecto. Aunque una vez ya había presentado un comunicado donde rendía aclaraciones al público y se reservaba el derecho a opinar sobre lo dicho en su contra, el ex integrante de RBD comentó:

"Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, ya se están tomando acciones, yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad".

Por otra parte también platicó sobre el lado emocional que lo llevó a tomar acción.

"Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo sino alzas la voz desde un principio. Es muy fácil de pronto darle el consejo a tu amigo, a tu familiar, pero de pronto verlo en ti mismo uno tiendede pronto a romantizar ciertas situaciones".

Ver esta publicación en Instagram #paralasrelacionestoxicas Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 20 May, 2020 a las 2:23 PDT

Para finalizar, Christian mandó un saludo a todos sus seguidores y garantizó que seguirá su vida, ya que no tiene nada que temer.

"Y nada, les quiero mandar un fuerte abrazo, un beso, que se cuiden en esta cuarentena por favor. Yo estoy bien, voy a seguir haciendo mi vida normal porque no tengo nada que deber ni nada que temer. Y pues gracias les mando un beso."

Hasta hoy se desconoce cuáles serán los movimientos legales que llevará a cabo la celebridad y si existen acusaciones en su contra por parte de su ex novio.