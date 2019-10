Chris Evans no grabó comercial de leche en México

La filmación es de hace 1 mes y medio.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3.- Aunque la semana pasada gran revuelo causó el comercial que el actor estadounidense Chris Evans hizo para una compañía de lácteos mexicana, lo cierto es que el actor nunca pisó México para la realización del clip publicitario.

Así lo dio a conocer en entrevista con EL UNIVERSAL Valeria Maldonado, la actriz mexicana que compartió créditos con Evans en el spot publicitario.

"Es una mentira que se haya filmado en México, lo filmamos en Los Ángeles hace un mes y medio y aunque se decía que se había hecho en Nayarit eso es falso", confesó Maldonado.

La confusión comenzó cuando el pasado 26 de septiembre el actor de "Los vengadores" fue captado en un hotel de la Riviera Nayarit y un día después se dio a conocer en anuncio comercial en el que Evans tiene una charla con una madre mexicana, quien le recomiendo tomar una nueva leche.

Tras el anuncio se dijo que Chris había filmado este comercial en dicha entidad, pero lo cierto es que el actor no filmó dicho anuncio en México.

Evans lo que estaba filmando en La Riviera Nayarit, según ha dado conocer la Secretaria de Turismo del estado es su nueva serie "Defending Jacob", un thriller basado en la novela best seller del New York Times 2012 del mismo nombre, escrita por William Landay.

Valeria comentó que aunque el comercial apenas dura un minuto, quedarse con el papel fue un proceso que, aunque fue rápido, fue complicado de quedarse con el, esto porque la empresa de publicidad que realizó el proyecto quería una actriz que retratará a un madre mexicana moderna.

Acerca de su experiencia con Evans, Valeria confesó que es un actor respetuoso, que aunque es reservado y algo tímido estaba muy interesado por saber más cosas sobre México.

"El comercial lo grabamos en tres terceras partes de un día y él siempre fue muy amable, a veces las estrellas de su tamaño usan dobles para ciertas escenas o enfoques pero él no, el hizo todas sus escenas y como él no sabe español, yo le explicaba un poco de qué iba el comercial, además me preguntaba mucho sobre lugares que quería visitar en México", detalló.