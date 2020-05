Chistian Nodal #1 en la radio de USA y México por segunda semana consecutiva

Esta posición la tiene gracias a su sencillo "Seme olvidó"

Hollywood, CA. - Christian Nodal, un fenómeno orgullosamente mexicano, es hoy el artista #1 del Regional Mexicano rompiendo esquemas y cruzando fronteras con su estilo mariacheño. Su nuevo sencillo "Se Me Olvidó", se apodera de la posición #1 de radio en Estados Unidos, de la revista Billboard en el chart de Regional Mexican Airplay, además del chart popular y general en México por segunda semana consecutiva.

"Se Me Olvidó" continúa causando revuelo en las plataformas digitales a tan sólo dos meses de su histórico debut, cuenta con más de 121 millones de reproducciones globalmente y el video de este gran tema está en los listados de YouTube music con más de 50 millones de visitas.

"Yo me siento muy contento y agradecido con mi público, para mí ´Se Me Olvidó´ es una canción que tenía muchas ganas de grabarla, tenía muchas ganas de mostrarla al mundo porque pues me nació hacer así un country con mariachi y tenía esa duda y me da mucho gusto que les guste al grado de que la tengan #1 en las estaciones de radio y se siente muy bonito y nada muy agradecido".- Nodal

El pasado 8 de mayo, Nodal sorprendió a sus fans lanzando la pre orden de su anticipado EP 'AYAYAY!' el cual contiene 7 tracks, entre ellos los éxitos "Se Me Olvidó" y "Ayayay!".

El álbum sigue la línea de las canciones de amor y desamor, un concepto musical que ha identificado a Christian Nodal, sin embargo en esta ocasión ha incluido letras cuya historia y lenguaje está más dirigido al público joven, a su sentir y a su forma de percibir las cosas.

Orgullosamente Mexicano, Nodal está más que listo para seguir arrasando con su música; conquistando los corazones y el gusto del público.