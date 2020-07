Chiquis Rivera publica remedios en su cuenta de Instagram

En sus publicaciones menciona los estragos que ha sufrido por el coronavirus

México. - Jeanney Marín o como muchos conocen a la hija de Jenny Rivera "Chiquis" hace unos días había publicado a través de sus redes sociales que el y su esposo Lorenzo Méndez habían dado positivo en prueba de COVID-19.

Ahora, la "Chiquis" menciona que esta enfermedad le ha estado causando estragos a su cuerpo de maneras un tanto peculiares, entre estos se encuentra perdida del olfato y gusto, problemas de respiración entre otros, por lo cual la artista optó por añadir a su tratamiento algunos remedios caseros, en los cuales s emencionan infusiones con ajo así como té medicinal con distintos ingredientes.

A través de su cuenta de Instagram escribe actualizaciones sobre su estado de salud, "Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada", mencionó entre sus historias