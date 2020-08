Chiquis Rivera publica recetario sobre dieta cetogénica

A través de una entrevista ella da detalles sobre el libro y del porqué lo publicó

Miami, EE.UU. - Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera, dio anuncio sobre el lanzamiento de un libro de recetas latinas adaptadas a la dieta cetogénica titulado "Chiquis Keto", en el cual además de ser un recetario, contendrá historias de su vida, ejercicios y hasta canciones.

"Yo entiendo a los que piensan que soy la última persona que debería estar recomendando dietas", dijo Chiquis durante una entrevista, en la que detalló sobre sus problemas de peso, salud mental y física, así como los comentarios negativos que ha recibido de su publicación.

"Los entiendo, pero yo soy una mujer que se ama a sí misma. Soy una chica 'curvisexy' y me siento muy bien con eso. No solo con cómo me veo, sino cómo me siento. Este tipo de alimentación me ha ayudado a mantenerme en un peso y, lo más importante, me ha ayudado a tener estabilidad emocional y claridad mental", declaró.

Puntualizó que le ha sido de ayuda la sensación de cansancio. "Gracias a Dios soy una mujer muy ocupada y desde que adopté el estilo de vida 'keto' (cetógena) tengo más energía, algo esencial para mí", explicó Chiquis.

Entre sus múltiples proyectos, ha tenido una carrera musical que la llevó a presentar, a mediados de mayo, su tercer disco "Playlist", además de la producción y venta de cosméticos, vitaminas y patrocinio de marcas de ropa.

"Si me conocieran dirían, como me han dicho muchos, 'ay, pero si no eres gorda'", indicó entre risas. Sin embargo, su meta es motivar a la gente que lucha por su peso a encontrar el espacio "tan bueno" en el que se encuentra ella.