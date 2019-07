Carolina Ross, canta con el corazón

TIJUANA.- Desde los tres años sintió el impulso de cantar, durante su infancia y adolescencia buscó distintas plataformas para lograr su sueño, pero el camino no fue fácil; ahora Carolina Ross ve los resultados de su constancia y está por lanzar su disco debut "Nunca me sueltes", del que se desprenden los sencillos "Qué bueno que fuiste tú" y "Nadie como tú".

En entrevista vía telefónica para EL MEXICANO, la cantante dio detalles de esta etapa que vive. "Estoy muy contenta por el apoyo que han brindado a mis dos sencillos, ha sido increíble todo el cariño y apoyo que ha brindado mi familia de redes a estos temas originales, tenía miedo a la transición de los covers a temas originales, pero gracias a Dios ha sido excelente la respuesta y yo agradecida", expresó.

Carolina Ross lanzará el disco "Nunca me sueltes", el 11 de julio, a la vez que iniciará gira, con la cual llegará el 12 de julio al House of Blues de San Diego. Al hablar de este material detalló: "Son 11 temas inéditos, de compositores que admiro muchísimo, va a ser una experiencia de emociones, en su mayoría son temas de desamor, unas cuantas románticas, otras movidonas, me animé a experimentar otros géneros, siempre he cantado covers de baladas, ahora canto el género urbano, también R&B, estoy enamorada de este álbum, dejamos el corazón y el alma".

Al elegir las canciones que conformarían su disco, Carolina Ross tenía muy claro qué era lo que quería: "Me gustan que tengan letras interesantes, que me atrape la letra, lo que me ayuda a conectar con el público es que le meto mucha pasión a las letras, me gusta que tengan temas interesantes, que se puedan hacer armonías bonitas", admitió.

Un camino de trabajo y constancia

Fue desde pequeña que Carolina Ross encontró en el canto su medio de expresión: "Desde los tres años descubrí que la música era mi pasión, siempre andaba en la casa bailando y cantando, hasta en las fiestas familiares", recordó. A los seis años entró a clases de canto y emprendió una lucha por conquistar su sueño.

Pero fue hasta 2013, cuando tuvo la oportunidad de participar en La Voz México, emisión de la que fue ganadora del tercer lugar, cuando la carrera de Ross dio un giro. "El reto no fue permanecer sino levantarme después de que se terminó el programa... seguí preparándome, seguí subiendo covers, mis managers dieron con ellos, con los videos, me contactaron y durante todo 2017 estuve creando contenido para redes, para 2018 comencé a presentarme en distintos escenarios", explicó.

Otro gran paso en su carrera fue ser invitada por Camila y Sin Bandera para abrir los conciertos de "4 Latidos Tour", en Estados Unidos. "Iniciamos en agosto del año pasado, he tenido bonita aceptación por parte de toda la comunidad latina, somos bien cálidos, bien apapachadores".

Al mirar al pasado y ver el camino recorrido Carolina reflexiona: "Esta carrera es de resistencia, la paciencia es clave, en cualquier sueño, el tamaño de tu sueño depende lo que te va exigiendo, la paciencia, determinación, el coraje, tu convicción, la disciplina, todo depende del hambre que le tengas a tu sueño".

Su proyección a futuro es: "Quisiera algún día ser una Shakira, una latina que va y canta pro todo el mundo y que las personas aunque no hablen el mismo idioma canten tus canciones, qué padre vivir eso, me gustaría algún día vivir algo similar".

Por último invitó al público de ambas californias al concierto que ofrecerá el 12 de julio en el House of Blues y a escuchar su propuesta musical: "Entrego todo, soy una chava apasionada en la interpretación, me he dedicado a perfeccionarme, a preparar mi voz, mi expresión corporal, para ser una gran artista", concluyó.