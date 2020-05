Carlos Rivera lanza su primer LP Vinil grabado en Abbey Road

View this post on Instagram

Mi primer LP en Vinil "Carlos Rivera Sessions Recorded at Abbey Road" estará disponible a partir de este viernes. Un disco con el que hicimos historia en @abbeyroadstudios con la cuerda de la Orquesta Sinfónica de Londres. Un sueño hecho realidad. @alfonsofilm @tommy_torres @dw6string @andresproducer @vanesamartin_