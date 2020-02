Captan a Lupillo en su nuevo romance

Usuarios en redes sociales afirman que Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda.

Tijuana, B.C.- Usuarios en redes sociales afirman que Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda, ya que han compartido un video en el que se le ve cantándole las mañanitas a una joven.

El clip muestra al cantante muy cerca de una chica mientras le canta mientras personas cercanas graban el momento. El video termina con un beso en la boca de ambos.

A pesar de que el hermano de Jenny Rivera pasó por un divorcio con Mayeli Alonso y tuviera un supuesto romance con Belinda, cibernautas afirman que eso quedó en el pasado.

Tras el compañerismo y convivencia en el programa 'La Voz', comenzaron a circular fotografías en internet donde se veían a ambos, Belinda y Lupillo, juntos.

Incluso, circuló una publicación del cantante donde muestra su brazo con un tatuaje con el rostro de ella.

Sin embargo, luego de un par de meses se supo que el supuesto romance había terminado. De hecho, en una entrevista que hizo el programa 'Ventaneando' a Belinda, ella dijo:"Siempre hay personas así, yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar. Hay cosas tan padres pasando a mi alrededor que es en lo único en que me puedo concentrar".

Por otro lado, Lupillo Rivera dijo:"Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", según informa MILENIO.