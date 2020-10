Cantante de Fifth Harmony, habla de como ser virgen a sus 27 años afecta en sus relaciones

Ally Brooke , una de las miembros originales de Fifth Harmony , ha declaro en su más reciente libro que ser virgen a sus 27 años le ha afectado en sus citas con chicos.

La cantante se abre sobre su virginidad en su nuevo libro "Finding Your Harmony: Dream Big, Have Faith, and Achieve More Than You Can Imagine" y también lo habló durante una entrevista en el podcast de Hollywood Raw con Dax Holt y Adam Glyn. .

"Abrí en mi libro sobre [salvarme para el matrimonio]. Fui valiente al compartir eso. Eso es algo que aprecio mucho en mi corazón. Y me quedo quieto hasta el día de hoy ", dijo Ally en el podcast. "Estaba muy feliz de poder compartir eso con mis fans y lectores y mostrarles la elección que hice. Y haz que lo reciban como quieran recibirlo. Dejar que mi verdadero corazón brille fue el objetivo de este libro ".

También comento que hay personas que creen que ella miente debido a su edad y estilo de vida de una famosa.

Ella continuó: "He tenido esos momentos en los que la gente se burlaba de mí o me preguntaba y decía 'sí, claro'. Solo tengo que mantener eso en mi corazón y conocer mi verdad y dejar que sea así. Es increíble sentir ese respeto, nunca he sentido ninguna presión y eso es lo mejor ".