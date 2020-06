Canacine aclara sobre información de cines que circula en WhatsApp es falsa

El mensaje alude a un estudio inexistente del Centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de USA.

En últimas fechas ha circulado de manera viral por la aplicación de WhatsApp y otros medios, un mensaje en el que se afirma, entre otras falsedades, que el CDC de USA advierte que los cines son lugares de alto riesgo. Esto es falso. Al revisar la información publicada por este organismo, solo encontramos que presentan evidencia de que:

(1) el virus no se transmite tan fácilmente mediante el contacto con superficies y,

(2) la principal fuente de contagio es el contacto entre personas, sin guardar sana

distancia, a causa de la transmisión de gotas de saliva.

El hecho de que las personas en los cines se mantienen en silencio, mirando en la misma dirección y sin moverse de su lugar, evita la dispersión de saliva. Es por esto que, tomando en consideración las mismas Directrices del CDC, los cines son lugares con riesgo bajo de contagio.

Los protocolos desarrollados por las grandes empresas de exhibición cinematográfica en México se fundamentan en los más altos estándares internacionales, tomando en consideración las recomendaciones de autoridades gubernamentales y fuentes científicas (incluyendo, entre muchas otras, recomendaciones de la CDC).

Es inexplicable e incoherente que, a la fecha, gobiernos estatales no autoricen la reapertura de cines, siendo que estos cuentan con protocolos tan avanzados para garantizar un bajo riesgo de contagio; pero en cambio sí permitan la apertura de giros comerciales e iglesias donde es imposible evitar la emisión de saliva de los asistentes, o donde no es posible garantizar la sana distancia.

Supuestamente, la Información Falsa es un resumen de información contenida en la publicación "Virus ´does not spread easily´ from contaminated surfaces or animals, revised CDC website states" publicada el pasado 21 de mayo de 2020 en el periódico The Washington Post (en lo sucesivo, la "Publicación") , en relación con el cambio en las directrices publicadas por 1 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidosde

América (en lo sucesivo, por sus siglas en inglés, el "CDC") sobre "Cómo se propaga el COVID-19" (en lo sucesivo, las "Directrices") .

2. Antecedentes.

a. El CDC es una agencia federal adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Derivado de la propagación del COVID-19 en dicho país, el pasado mes de mayo se publicaron en su sitio de internet las Directrices, mismas que se han venido actualizando.

b. El 21 de mayo de 2020, el periódico The Washington Post emitió la Publicación, misma que refiere al cambio en las Directrices y, básicamente, hace un resumen de la información publicada por el CDC en las mismas

c. En diversos canales de comunicación no oficiales, particularmente vía mensajes de WhatsApp, circuló profusamente un resumen con supuestas conclusiones tanto de la Publicación, como de las Directrices, que lejos de apegarse a estas, se limita a generalizarlas, descontextualizarlas e, incluso, a hacer afirmaciones falsas sobre el contenido de las mismas. Dicha Información Falsa llegó incluso a medios nacionales (Reforma), sin que al día de hoy se conozca la autoría de la misma.

Una de las afirmaciones falsas que se hacen en dichos mensajes es que existe un "muy alto riesgo por reuniones en lugares cerrados como oficinas, lugares religiosos, cines o teatros" ("very high risk from gatherings in enclosed spaces like offices, religious places, cinema halls or theatres").

3. Análisis de contenido.

a. "Cómo se propaga el COVID-19" (CDC) Para un mejor entendimiento de estas Directrices, el CDC considera de manera general que:

· El COVID-19 se propaga principalmente mediante el contacto cercano (sin adecuado distanciamiento social) de persona a persona, principalmente por partículas de saliva.

· Existe la posibilidad de que la infección por COVID-19 se de al tener contacto con una superficie u objeto que tenga el virus, y luego haya contacto con nariz, boca u ojos. Sin embargo, no se cree que esta sea la principal forma de propagación.

· Como recomendaciones para prevenir la enfermedad, el CDC considera respetar las medidas de distanciamiento social, lavado continuo de manos, el uso de cubre bocas, así como la limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia.

Vale la pena mencionar que, como parte de la investigación realizada para esta nota, se revisaron también, además de las Directrices, diversas publicaciones del CDC sin encontrar referencia alguna a que los cines sean lugares con un alto riesgo de contagio.

b. "Virus ´does not spread easily´ from contaminated surfaces or animals, revised CDC website states" (The Washington Post) Precisamente derivado de la actualización de las Directrices, la publicación del citado periódico concluye principalmente lo siguiente:

· El COVID-19 viaja a través de gotas de saliva, por lo que su contagio se da principalmente mediante el contacto de persona a persona, principalmente cuando hablan y tosen.

· El contagio del COVID- no se da fácilmente mediante el contacto con superficies.

· El virus se ha propagado fácilmente en hogares de ancianos, prisiones, cruceros y plantas empacadoras de carne, lugares donde muchas personas viven o trabajan cerca.

· Cita a Angela L. Rasmussen mencionando que las modificaciones hechas por el CDC a las Directrices son otra muestra de que el gobierno estadounidense no ha transmitido mensajes claros durante la pandemia.