BTS rompe récord de reproducciones con el estreno de su video "On"

El video de la canción principal del disco "Map of the Soul: 7", muestra a los miembros del grupo en diferentes lugares

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda coreana de BTS sorprendió a sus seguidores al estrenar su nuevo video titulado "ON", el cual ya rompió récord en Youtube al ser el más visto.



Dicho material, que tiene una duración de seis minutos, rebasan ya los 24 millones de reproducciones, colocando el material en el top 10 de la plataforma de los más grandes debuts en las primeras 24 horas del lanzamiento, según informó la empresa por medio de un comunicado. En dicho documento, YouTube reveló que desde temprano se conectaron 1.54 millones de usuarios para ser los primero en ver la producción de la agrupación de K-Pop.



El video de la canción principal del disco "Map of the Soul: 7", muestra a los miembros del grupo en diferentes lugares. Al inicio se puede ver un campo de batalla con flechas en los pastos, otro escenario parece hacer referencia al arca de Noé, ya que sale uno de ellos rodeado de animales y en el fondo se puede ver un barco destruido.



A mitad del video, el grupo se reúne y, junto a otras personas, se preparan para entrar a un territorio donde destaca una gran roca en medio de una zona que parece ser sabana.



Después, BTS sale con una coreografía junto a más bailarines para regresar a la escena anterior, donde se observa que esa misma parte comienza a dar vegetación y el grupo escala hasta la parte más alta de la roca.



Al final sale la frase "No More Dream", para dejar solamente la palabra Dream. "No More Dream" forma parte del Extended Play (EP) debut del grupo "2 Cool 4 Skool", por lo que podría ser una referencia a sus primeros años.