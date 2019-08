BTS, estandartes de la música surcoreana

El grupo de K-pop BTS anunció que se tomaría un descanso pues sus miembros desean tener una vida normal.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12.- El grupo de K-pop BTS anunció que se tomaría un descanso pues sus miembros desean tener una vida normal.



Pero ¿quiénes son? BTS es una boyband de Corea del Sur formada por Jim, Suga, J-hope, Rap Monster, Jimin, V y Jungkook. Considerados como uno de los estandartes de la música surcoreana, tienen fama internacional gracias a temas como "DNA, "MIC DROP" y "FAKE LOVE".



BTS es una de los bandas con más seguidores en YouTube. El canal que los promociona tiene más de 30 millones de seguidores, 20 millones en Instagram y un club de fans internacional que se hacen llamar "ARMY".



Debutaron con el sencillo "No More Dream", lanzado en el 2013. El tema fue bien recibido y desde entonces comenzó su fama mundial.



Entre sus logros está permanecer por 138 semanas consecutivas en la cima del Top Billboard social 50 y poseen el mejor álbum surcoreano, ya que alcanzó el primer lugar en los Billboard 200 en tres ocasiones (la más reciente con "Map of the Soul: Persona").



De acuerdo con la revista "Year in Review" es considerado el mejor grupo de K-pop del momento además ganaron premios de mejor artista en Corea del Sur, consiguieron ser galardonados con cuatro tablas de surf en los Teen Choice Awards 2019 (Mejor grupo de fans, Tour del verano gracias a su gira internacional "Love Yourself", Mejor colaboración al lado de Halsey en "Boy With Luv" y Mejor artista internacional). Obtuvieron el premio al mejor fandom en los MTVMIAW 2019.



Tuvieron un documental acerca de su gira internacional "Love Yourself" con tomas de los conciertos y detrás de los escenarios en donde narran sus experiencias como miembros de BTS.



Después de la última gira internacional, BTS anunció un descanso indefinido ya que los chicos quieren vivir una vida normal de un joven. En el comunicado oficial que dio Big Hit Entertainment, piden privacidad hacia los integrantes. El último concierto que dieron fue el de Lotte Duty Free Family Concert en su país natal.



Recientemente, miembros del ARMY mencionaron que los integrantes se retiran para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país, eso los recluiría por más de año y medio, además si no lo presentan podrían ir a prisión.



Sin embargo, Jimin negó esto pues compartió en sus redes un live donde menciona que en su descanso escuchará música, caminará, abrirá el refrigerador y perderá su tiempo de esa forma.



Las reacciones de las integrantes del "ARMY" en redes sociales han sido bastante empáticas pues en vez de sufrir, les desean un buen descanso a los integrantes. Además por los videos que compartió Jimin en sus redes sociales, la empatía ha crecido aún más.