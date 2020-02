"Bruja, eres fea como momia", llama Nuirka a Laura Zapata

"Yo sí soy muy perra, muy pitt bull, y ladro y muerdo mamacita, ¿cómo te aquietaste, verdad?", añadió Niurka.

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos y Laura Zapata no se pueden ver ni en pintura, y ahora las dos se enfrascaron con dimes y diretes a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La cubana, quien arribó primero a la AICM fue captada por las cámaras de televisión del programa "El Gordo y la Flaca" ahí se le preguntó que si todavía tenía ganas de posar desnuda para una revista de caballeros a lo que contestó: "mientras me den billete, aunque tenga 80 años, sea longeva, con 105 (años), yo enseño el cu...".

Después de que la ex de Juan Osorio hiciera dicha declaración, el mismo programa captó a la hermana de Thalia llegando y fue en ese momento que se le acercaron para preguntarle si ella tuvo alguna vez una propuesta para posar desnuda a lo que dijo que sí y en varias ocasiones, pero que se negó.

"Las fotos más sexys que tengo de mi vida artísticas son unas fotos en unas telas envueltas que las voy a subir a las redes para que las vean, pero desnudarme como tal, no para nada...", aseguró. "Que se encueren las que se tengan que encuerar". Hasta ese momento las cosas parecían tranquilas, pero cuando Niurka se enteró lo que Laura Zapata había dicho estalló la "bomba".

"Esa mujer necesita un poquito de felicidad..., tal vez si la hicieran un poquito feliz, dejaría de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja, desgraciada, infeliz", arremetió la caribeña.

Pero Zapata no se quiso quedar callada y con menos malas palabras le tiró a su "compañera" de profesión: "Si te vas por el camino tirándole piedras a los perros que te ladran, entonces no llegas nunca".

La contestación de la actriz de "Salomé" y "Velo de novia" no se dejó esperar. "Yo sí soy muy perra, muy pitt bull, y ladro y muerdo mamacita, ¿cómo te aquietaste, verdad? Échate en reversa conmigo porque te topaste con el Muro de Berlín. Eres fea, bruja, ya te moriste y no te has enterado. Ella es como una momia, ay que fea es... Además de fea lo poquito que tienes de talento, no se ve porque eres fea", estalló Niurka.