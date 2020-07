¿Britney está mandando mensajes de auxilio en Instagram?

Fans de la 'Princesa del Pop' aseguran que la cantante se encuentra en grave peligro

Spears ha lanzado, consideran, un grito de ayuda y están dispuestos a apoyarla, por lo que se generó el movimiento #FreeBritney.

La mamá de Britney, Lynne O´Field Portell, apoya el #FreeBritney porque no se explica cómo alguien con una salud mental frágil puede lanzar cuatro discos, tener una residencia de cuatro años en Las Vegas o ser jurado en X Factor, y consideró excesivo que en enero de 2019 fue internada en una clínica por salir con su novio sin permiso.

El movimiento ha pasado a la acción directa en Change.org con la petición bajo el nombre de Britney Spears: right to her own lawyer , que hasta el momento acumula 195 mil 491 firmas y contando.

La "verdad"De acuerdo con el portal especializado en gossip, TMZ, todas estas peticiones y protestas para "liberar" a Britney no tienen un fundamento fidedigno y sí lo tiene la tutela paternal.

"Britney está luchando. Sus medicamentos dejaron de funcionar y los médicos tenían problemas para encontrar la combinación correcta. Fuentes directas nos dicen que no ha sido fácil tratar con ella... a veces se queja de que quiere más libertad. (Pero) no ha sido especialmente estable manejando su enfermedad mental", se puede leer.