Billie Eilish y su video contra el 'body shaming'

CIUDAD DE MÉXICO. - La cantante Billie Eilish, con tan solo 18 años, ha logrado cosas sorprendentes en su carrera musical, es ganadora de un premio Grammy y una de las figuras más conocidas en la web, del mismo modo, se ha identificado como una defensora del cuerpo humano.

El año pasado, la intérprete de "Bad guy" dio una exitosa serie de conciertos, a los que incluso acudió Jennifer Lopez con su hija Emme, en la que mostró, como parte del show, un video en protesta del 'body shaming' que sufren decenas de personajes públicos y que las ha orillado a sentirse avergonzadas de sus cuerpos.

"Not my responsibility" es un video que Eilish ponía al final de sus conciertos para exponer el acoso y críticas que ha sufrido a su corta edad. En el clip se oye decir a la artista frases como: "Me conoces, ¿de verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto, otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros, otra gente lo usa para avergonzarme a mí".

Ahora, la ganadora de un Grammy hizo público este video para todos sus seguidores, y no solo los presentes en los conciertos, con el fin de reforzar su postura ante el 'body shaming'.

No es un secreto que en varias ocasiones, Billie ha denunciado las críticas que ha recibido por su físico. Provocando que su tendencia de usar ropa holgada se volviera una tendencia entre decenas de jóvenes que se suman a ella.