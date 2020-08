Belinda y su hermano son inmiscuidos en una situación legal

La cantante Belinda y su hermano, Ignacio Peregrín, se encuentran inmiscuidos en una situación legal después de que un hombre llamado Omar Reséndez y otras personas denunciaran haber sido víctimas de una estafa.





Acorde a la revista TVyNovelas, Reséndez reveló que hay un hombre que desde hace tiempo se hace pasar por el hermano de cantante y actriz con el objetivo robarle a la gente.

"Hace unos meses me agregó a Facebook un tal Ignacio Peregrín; al ver que teníamos varios amigos en común y revisar su perfil, llegué a la conclusión de que se trataba del hermano de Belinda, porque hasta publicaba fotos que no estaban en otras redes. Al aceptarlo nos comentábamos cosas banales y llegó a platicarme de Belinda" , narró Omar.





Acerca de la farsa, el hombre compartió: "Un día vio que publiqué un anuncio de un amigo que vendía unos artículos, y ahí fue donde me comentó que él también estaba vendiendo computadoras y celulares a un buen precio, que si lo ayudaba a publicarlo en mis redes y que me podía llevar una comisión por la venta. Un amigo se interesó en comprar una computadora de 25 mil pesos, le comenté, y él me pidió que si le podía depositar una parte, aunque yo le dije que era más fácil que le pagara al momento de entregarle el producto, y no quiso. Le pedí a mi amigo, quien estaba interesado en comprar la computadora, que pagara un anticipo de 15 mil pesos, y que al día siguiente íbamos a pasar por ella a una plaza de la Ciudad de México".

Luego de depositar la suma de dinero requerida, fue que Omar y su amigo se percataron de la estafa. "Cuando llegamos al punto, le escribí que había llegado, y empecé a notar que ya había quitado la foto de su perfil; al momento de marcarle ya no contestaba, y de pronto ya no entraban las llamadas ni los mensajes. Intentamos con otros celulares y sí sonaba el número, pero ya no contestaba, fue ahí donde nos dimos cuenta de que nos habían estafado y robado".

Posterior a ello, Reséndez optó por denunciar su caso en redes sociales, y ahí se dio cuenta que no había sido la única víctima. "Me escribió más gente para decirme que le había pasado algo similar, que incluso hasta ligaba con otros hombres, que llegó a robarle a mucha gente y que las fotos de los productos que ponía en sus redes son imágenes que han rolado en otras partes".

"Ya les han escrito, pero obviamente no han respondido, ya que es algo grave que usen aparentemente su imagen para robar a mucha gente. Lo más triste es que ahora yo tendré que pagarle esa cantidad a mi amigo y estoy sin trabajo, por eso me es importante denunciar, para que otras personas no caigan en lo que yo caí". concluyó.