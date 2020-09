Batman: 10 actores que han dado vida al Caballero de la Noche

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19.- Batman, el superhéroe más icónico de la cultura popular, ha sido retratado en varias ocasiones en la pantalla, tanto en series de televisión como en películas, por lo que diversos actores han tenido el honor de vestir el traje del hombre murciélago.



Algunos han sido legendarios, como Adam West, y otros han destacado por interpretarlo en más de una ocasión, como Michael Keaton o Christian Bale. El último en dar vida al hombre murciélago fue Ben Affleck, pero su interpretación dejó mucho que desear, así que los fans aplaudieron cuando se anunció que el actor, literal, colgaría el traje.



En mayo de 2019 las redes sociales estallaron cuando la revista Variety anunció que Robert Pattinson, de 33 años en ese momento, protagonizaría "The Batman", la cinta que nos presenta al Caballero Oscuro en sus inicios como vigilante de Ciudad Gótica. Luego de interpretar a Edward Cullen en la saga "Crepúsculo", hay quienes no le tiñen fe a su trabajo y capacidad para cargar con un papel icónico, pero sobresalientes actuaciones en películas como "Cosmopolis" o recientemente " The lighthouse" dejaban ver que sería una oportunidad para abordar el personaje de forma distinta a sus antecesores. Después, con el trailer de la película que se lanzó apenas en agosto de 2020, las expectativas han aumentado al notar un Batman más violento y realista que sus predecesores.



En este 19 de septiembre, Día de Batman o #BatmanDay te mostramos a los actores que se han puesto el traje de Batman y, aunque sabemos que las comparaciones siempre son difíciles, te queremos preguntar ¿cuál es tu favorito? y ¿Piensas que Pattinson estará a la altura de los mejores Batman?



1. Lewis G. Wilson ("Batman", 1943)



Se trató de la primera aparición del hombre murciélago en un serial cinematográfico de 15 capítulos; contó con Douglas Crof como Robin y ambos se enfrentaban al príncipe Dr. Daka, un científico loco. Después de interpretar a Batman, Wilson dejó el cine y trabajó en General Fods hasta su jubilación. Murió en San Francisco, California, a los 80 años de edad, en el año 2000.





2. Robert Lowery ("Batman and Robin", 1949)



Se trató del segundo serial cinematográfico, pero éste ya tenía más personajes. Lowery jugaba en el equipo de Kansas City Blues, en las Ligas Menores de Béisbol y su físico hizo que el productor se fijara en él. Su actuación fue muy aceptable.



3. Adam West ("Batman", 1966-1968; "Batman: The Movie", 1966)



Protagonizó la serie en televisión, que ya era a color y que tenía una producción más detallada tanto en edición y sonido. Duró 2 años y tuvo 120 episodios. West sabía de su popularidad, y cuando le ofrecieron interpretar al Agente 007, lo rechazó y se quedó con el papel que lo llevó a la fama y a la inmortalidad. En 1989, para la película del superhéroe, se le ofreció interpretar el papel de Thomas Wayne, padre del protagonista, sin embargo, lo rechazó, pues él quería ser Batman.



4. Michael Keaton ("Batman", 1989; "Batman Returns", 1992)



En 1989, Tim Burton se fijó en este actor que estaba en un buen momento de su carrera y le quiso dar la gran oportunidad de encarnar al Caballero de la Noche. Su interpretación es una de las más apreciadas, así como la de "The Joker", a cargo de Jack Nicholson. Para 1992 repitió la fórmula del éxito y enfrentó en pantalla al "Pingüino", interpretado por Danny DeVito.



5. Val Kilmer ("Batman Forever", 1995)



Joel Schumacher eligió a Kilmer para dar vida al hombre murciélago y su papel, al parecer, no fue lo que el productor esperaba, algo le hizo falta. Los fanáticos de Bruce Wayne salieron de las salas de cine bastante decepcionados.



6. George Clooney ("Batman & Robin", 1997)



Para esta cinta, Joel Schumacher decidió probar con Clooney como protagonista. Realizó un buen papel, pero la crítica y los fanáticos señalaban que se trataba de la cinta más desastrosa en la historia de la franquicia. De hecho, fue elegida entre las 50 peores películas de la historia.



7. Christian Bale ("Batman Begins", 2005; "The Dark Knight", 2008; y "The Dark Knight Rises", 2012)



Para muchos es uno de los Batman más atractivos, ya que le dio más peso y más vida a Bruce Wayne. A Batman lo llevó poco a poco hasta lograr un equilibrio entre el millonario y el superhéroe. Fue un éxito total y para muchos, estas tres cintas dirigidas por Christopher Nolan, son las mejores de la saga.



8. Ben Affleck ("Batman v Superman: Dawn of Justice", 2016)



Su elección como el nuevo Batman dio mucho de qué hablar y aunque muchos no estuvieron conformes con la caracterización, a otros les pareció interesante su estilo avejentado y rudo. Pero a pesar de todo, es una de las películas más nominadas a lo peor de la industria en el 2016.



9. Bruce Thomas



Mención aparte merece este actor quien únicamente interpretó a Batman en anuncio de General Motors en los años 2000 y 2002. Su actuación pasó tan desapercibida, que pocos recuerdan quién es.



10. Kevin Conroy



Tal vez su nombre no te suene y si ves su foto no lo identifiques, pero él prestó su voz para las series animadas de este personaje, que fueron de lo mejor en la televisión de los noventas y considerada como una las mejores representaciones del Caballero Oscuro. Desempeñó este trabajo por más de 15 años.