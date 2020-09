Baja rating de ventaneando y reviven secretos de viejos amores de Pati Chapoy

La ex pareja de Gloria Trevi, el cantautor Sergio Andrade, habría tenido una relación secreta con la conductora de espectáculos, Pati Chapoy, según la información del libro "Amarga Seducción", realizado por la escritora Claudia de Icaza.

"Como todavía faltan muchas situaciones por descubrir de este intrincado asunto, y sólo se avanza abriéndose a toda posibilidad por más descabellada que parezca, me concreto a relatar textual lo que Andrade me escribió en un mail y me reiteró personalmente en mi visita a Papuda sobre el romance", expresó la autora.

Claudia de Icaza le da sentido a la vez que Sergio Andrade aseguró su relación con una de las caras principales de TvAzteca, Pati Chapoy.

"Vi unas declaraciones donde negaba su relación conmigo haciéndose la chistosa pues sabe que para ese viaje ella sí tiene coartada, pues no pasó nada y ya lo nuestro había terminado años atrás. Y yo, a pesar de sus renovadas embestidas no daba pie a nada, ni tenía el más mínimo interés por ella", garantizó Andrade, quien estuvo preso por crear una red de trata de personas.

De acuerdo al relato de la periodista, Andrade le escribió a Chapoy que le molestaba "la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar".

Por otro lado, los rumores de que el programa "Ventaneando", van en decaída no han parado, y surge la duda de que si los rumores están cobrando vida una vez más, con el objetivo de solucionar el problema en mención.

"Tantos cambios de horario y boicots de sus enemigos (que están al interior de TV Azteca) han mermado el rating de Ventaneando. Desde hace semanas los niveles de audiencia del programa líder de espectáculos, ¡van en picada!", escribió el periodista Alex Kaffie