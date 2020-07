Arturo Peniche pierde a cuatro familiares por Covid-19

Arturo Peniche reveló que cuatro de sus familiares perdieron la vida a causa del coronavirus.

En una entrevista para Televisa Espectáculos, el protagonista de "En nombre del amor" declaró que está dolido por el fallecimiento de cuatro miembros de su familia en el último mes, lo cual ha sido un golpe muy duro.



"Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro".

El actor mexicano mencionó que otro de sus primos padece la enfermedad, pero que está en tratamiento gracias a que se atendió a tiempo.



"Mi primo Jorge murió el miércoles a las 6 de la mañana por el Covid-19. Tengo otro primo, Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse del Covid-19, porque él se pudo atender prudentemente".

El también cantante pidió a las personas que tomen en serio la pandemia ya que ha notado que no siguen las normas sanitarias.



"No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes y no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido los cuido, si ellos se cuidan me cuidan y aquí parece que no está pasando nada".



Los programas que Arturo Peniche realiza en sus redes sociales han sido un gran apoyo en sus momentos de dolor, por lo que quiere innovar y comentó que tendrá invitados como Omar Fierro y Mariana Seoane.