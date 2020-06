Artista Afroamericano interviene edificios de México con escritos de personas en prisión

La noche de este 25 de junio, el aclamado artista afroamericano Hank Willis Thomas intervino cuatro puntos de la Ciudad de México ubicados en Avenida Insurgentes y Álvaro Obregón, estación del Metro Cuauhtémoc, la SCJN y el edificio de la Procuraduría General de la República con sede en Reforma, con una instalación artística de luz que proyectó poemas, ensayos, historias y peticiones de personas privadas de su libertad en América Latina.

Esta iniciativa la realizó Willis Thomas con la Dra. Baz Dreisinger, profesora del John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, y Fundadora y Directora Ejecutiva del Incarceration Nations Network (INN) porque ambos identificaron que la población en prisión es una de las más vulnerables frente a la pandemia del coronavirus.

De esta manera, a través del arte se eliminaron, de manera simbólica, las barreras entre los presos y los transeúntes.

“Somos la voz detrás del muro”, aseguraron los reos ante la Dra. Dreisinger, quien es una de las principales impulsoras de las reformas al sistema penal alrededor del mundo, pues considera que, en por los menos las 50 cárceles que ha visitado alrededor del mundo, no existen condiciones de reinserción social, ni mucho menos la posibilidad de ejercer las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

La intervención artística The Writing on the Wall ha estado presente en ciudades como Nueva York, Columbus, Ohio, Detroit, New Orleans, Philadelphia, Miami y Washington DC, y está estrechamente relacionada con las manifestaciones masivas de reivindicación de los grupos con problemática racial en todo el mundo, que en las últimas semanas utilizó el lema Black Lives Matter.