Aracely Arámbula se despide de su "hija" Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula dedicó un emotivo mensaje a Danna Paola, quien fue su hija en la serie "La Doña", y que ayer miércoles apareció por última vez, pues su personaje de Mónica muere.

A través de su cuenta de Instagram, Arámbula respondió a una publicación en la que Danna se despide de su personaje; Aracely aprovechó para expresar su cariño y admiración por la actriz de 24 años.

Aracely confesó que gracias a Dana Paola, pudo sentir lo que es tener una hija.

"Mi niña bella te veo con ese collar y sufrooooo me dolió el Alma perder a mi Mónica cuando seas mami me entenderás mi Danita hermosa Gracias por hacer una maravillosa y única Mónica orgullosa de ti y de tu enorme talento muy feliz de haberte tenido de hija te adoro y te deseo llegues más lejos del vuelo que has emprendido desde niña mi niña talentosa Gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija bendiciones siempre y no quise perderte sigo sufriendo con Altagracia @jvspataro @sevive @marconiev", se lee.