Angélica Vale sufre por reto creativo llamado "Artistas en Incógnito"

Angélica Vale considera que le gusta sufrir, porque cuando le contaron la idea del proyecto "Artistas en Incógnito", de inmediato aceptó formar parte de esto, sin detenerse a considerar que ella sola debía escribir una historia y llevar a escena otra con todo lo que conlleva.



"Dije, claro voy a escribir, hace mucho que no lo hago y me fascina escribir; pero luego me puse a pensar '¿para qué dije que sí? ¡qué locura! ¡qué estupidez!', pero ya no hay vuelta atrás, sufrí mucho con el tiempo, sobre todo porque yo me quería explayar y poner, y poner cosas, pero aquí estoy feliz de la vida", dijo Angélica Vale.



A este reto se unieron actores y actrices como Óscar Schwebel, Gina Castellanos, Paola Gómez, Ignacio Riva Palacio, Artus Chávez, Gustavo Egelhaalf, Dalilah Polanco, Mauricio Martínez y Natalia Saltiel; cada uno escribió un monólogo, los cuales fueron sorteados la noche del miércoles entre ellos mismos, sin revelar título de la obra ni el autor.



"Me emocioné mucho porque tengo un rato intentando aprender a escribir, estudiando dramaturgia y estudiando de esas cosas, entonces me cayó en el momento perfecto, es hora de ser valiente, aventarse y hacerlo", dijo Gustavo Egelhaalf.



El anfitrión de esta ocasión, el actor Christian Vázquez, les explicó que a partir del momento en que se realizara el sorteo, cada uno tendría siete días para producirlo en video, donde no sólo tendrán que actuar y dirigirse a sí mismos, sino que también serán vestuarista, sonidista, iluminador, camarógrafo y hasta editor del monólogo que les tocó. "Esto nos va a dar más herramientas para ser mejores actores, porque vamos aprender muchas cosas que como actor uno nunca hace, el actor llega al set o al escenario y se pone hacer lo suyo, que es personificar; esto te hace valorar mucho todas las áreas. Esto está bueno, porque estamos buscando nuevos códigos, nuevas maneras de contar historias y creo que esto nos va hacer actores más completos y más valientes para producir nuestras propias cosas", declaró Ignacio Riva Palacio.



Otra de las cosas por la cual la actriz Gina Castellanos cree que "Artistas en Incógnito" puede ser atractivo, tanto para los participantes como para el público, es que la gente podrá conocer parte del proceso creativo que se necesita para llevar un montaje a escena, debido a que documentarán paso a paso la realización en video de la historia que les tocó. "A todos los que estamos presentes en este ejercicio nos saca de nuestra zona de confort, eso es muy valioso y en esta época de encierro nos cae como una bocanada de aire fresco, porque es un reto enorme. A mí me encanta cuando tú crees que conoces a alguien y de repente te enteras de que pinta o concina padrísimo, descubres algo de alguien y eso va a pasar aquí, mucha gente se va a sorprender y es el principio de grandes dramaturgos que van a salir de aquí", expresó Óscar Schwebel.



Quien se sintió doblemente complacido de formar parte de esto, es el actor Mauricio Martínez, porque además de enfrentar este desafío como creativo, para él es el reencuentro con algunos de sus compañeros de escena, ya que tiene alrededor de cuatro años viviendo en Nueva York y trabajando en Broadway. "Qué padre volverlos a ver, he trabajado en teatro con casi todos y me encanta estar conectado, yo que no estoy viviendo en México me encanta poder hacer algo para el público mexicano y compartir esto. Creo que estamos mostrando un lado vulnerable, un lado que la gente no conoce de nosotros y conocer qué escribió cada uno, si se fue por la comedia, por el humor negro, si se fue por algo más romántico, ver qué estamos viviendo en esta pandemia, qué quisieron plasmar y después verlo ejecutado", expresó Martínez.



Los 10 monólogos fueron asignados sin que los autores recibieran su propio material, y comenzó a correr el tiempo para producirlo, después se reunirán todos los videos para ser transmitidos en una sola función on line, que se realizará el 23 de septiembre a las 20 horas a través de ticketmania.mx.