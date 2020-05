Ana Valeria Becerril, protagoniza esta historia de adolescentes que se transmite por Netflix

"Control Z", una serie para todos

TIJUANA.- Los problemas de la adolescencia, no deben de ser ajenos a los adultos. Bajo esa premisa Ana Valeria Becerril, protagonista de la serie juvenil "Control Z", ofreció entrevista vía telefónica para EL MEXICANO, en la que habló de esta producción que se transmite por Netflix, del proceso de grabación y en especial de su personaje: Sofía.

"Estamos contentos y sorprendidos de la respuesta que ha tenido la serie, no esperábamos este recibimiento tan cálido", expreso Ana Valeria, tras debutar la semana pasada, con buena respuesta por parte del público.

"Control Z", sumerge al espectador en el Colegio Nacional, en el que un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes entre la comunidad escolar, es aquí en donde entra el personaje de Sofía.

"Sofía, es una chica que está cursando la prepa y tiene esa capacidad de deducir cosas, me gusta pensarla como una pequeña Sherlock Holmes, puede observar y ver cosas que los demás no, eso le va a ayudar para determinar quién es el hacker", detalló Becerril.

"Está lidiando con la muerte de su papá, con que estuvo internada en una clínica y le hacen bullying, ella decide aislarse y no relacionarse, a partir de que el hacker empieza a molesta a todos va a emprender un viaje para aprender a soltarse, confiar, hacer amigos, está cargando un montón de cosas, secretos", agregó.

Si bien "Control Z", es una serie juvenil, la actriz aseguró que es una historia universal, que deben ver todos. "Tocamos varios temas importantes que es necesario abordar el bullying, la violencia, la identidad de género, las preferencias sexuales, la salud mental, algo que me gusta es que las abordamos desde la verdad, hay escenas fuertes, pero creo que es necesario hablar de esto", dijo.

"Vale la pena que los papás la vean, los abuelitos, porque estos temas no son exclusivos de la juventud, luego trascienden, no se quedan solamente en la escuela, es importante que la vean porque tendemos a normalizar las luchas de los adolescentes, a decir ´está pasando por una etapa´ ´está exagerando´, ´no pasa nada´, y no, es importante resaltar que luego los adolescentes pasan por situaciones difíciles y hay que poner la atención en eso", añadió.

Al relatar cómo llegó la propuesta para trabajar en esta serie, y que fue lo que le llamó la atención para decidir ser parte, recordó: "Me llegó la invitación para casting, de interpretar a Sofía, desde que leo la descripción del personaje y de qué iba la serie dije, ´necesito ser parte de este proyecto´, me pareció que era importante en mi carrera".

Con respecto al proceso de grabación, reconoció: "Llegábamos muy temprano a grabar, la serie la grabamos en tres meses, sin embargo, hubo mucho trabajo de estudiar el guion, el perfil de los personajes, juntas, dejamos los personajes tan planchaditos, tan trabajados que a la hora de grabar los directores nos dieron libertad para proponer, para improvisar los personajes, tiene mucha parte de lo que somos. Todo el staff nos llevamos súper bien, por eso la serie ha funcionado, hicimos buen equipo, la pasamos increíble. Este proyecto es lo más grande que he hecho, eso me ha volado la cabeza, aprendí muchísimo".

Ana Valeria ha forjado una carrera como actriz, entre el cine y el teatro: "Después de grabar ´Control Z´, hice dos películas, la ópera prima de Samuel Ríos y Valles ´Los días que no estuve´, y la nueva película de Marcelino Islas ´Mi novia es la revolución´, espero que ya que regresemos a la salas de cine, que regresen los festivales, estas películas puedan ver la luz, las dos valen muchísimo la pena".

Por último, no descarto la posibilidad de una segunda temporada para "Control Z": "Es temprano para decir algo, así, creo que si la gente la sigue haciendo crecer como lo ha hecho ahora, podría ser".

Ana Valeria, joven actriz mexicana, comenzó su carrera actoral a los 15 años, incursionando en el teatro de la mano del Colectivo Macramé. A finales del 2016 grabó su primer película, "Las Hijas de Abril" de Michel Franco, en donde compartió pantalla con Emma Suérez (Julieta, 2016). Su participación la llevó al Festival de Cannes, donde la película fue galardonada con el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard. Por su interpretación fue reconocida con el premio Promesa Femenina en los Premios CANACINE y Mejor Revelación Femenina en la 60 Entrega del Premio Ariel 2018.