Ana Barbara se une a "Altísimo Live" en apoyo para trabajadores agrícolas afectados por el Covid 19

Los Ángeles, CA Mayo 4 2020- Mañana 5 de mayo 2020, La Reyna gruperaserá parte del gran elenco preparado para cantar en este especial interactivo organizado por "Altísimo Live" que reunirá a grandes artistas latinos como Alejandro Sanz, J Balvin, Anitta, Nicky Jam, Carlos Vives, Gloria y Emilio Estefan, Sech, Kate del Castillo, Luis Fonsi entre otros, con el fin de recaudar fondos para los trabajadores agrícolas durante la pandemia.

Ana Bárbara donará su talento en la transmisión la cual se realizará en la cuenta de @AltisimoLive en Facebook Live, Youtube, Twitter, Periscope, y Twitch simultáneamente a las 10:00 a.m. PT/ 1:00 p.m. ET con una transmisión interactiva previo al evento, las presentaciones principales comenzaran a las 2:00 p.m. PT/ 5:00 p.m. ET.

Los trabajadores agrícolas son considerados una fuerza de trabajo esencial durante esta crisis de salud; sin embargo, se les han negado sistemáticamente los derechos y beneficios esenciales en medio de este virus devastador. Desde Puerto Rico hasta los campos de fresas de California, ¡Altísimo Live! está ayudando a los Estados Unidos a reconocer que los trabajadores agrícolas también son héroes de la pandemia mientras recaudan fondos para satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes.

Esta organización de Ayuda para los Trabajadores Agrícolas durante la Pandemia está recaudando fondos para proveer recursos básicos de salud a los agricultores y sus familias perjudicadas. Es una iniciativa creada por Justice for Migrant Women y HIP (Hispanics in Philanthropy) apoyando a diversas organizaciones de trabajadores agrícolas. Los fondos recaudados por el Farmworkers´ Pandemic Relief Fund serán distribuidos a 25 organizaciones agrícolas en los EEUU y en Puerto Rico para proveer comida, fórmula para bebés, pañales, asistencia financiera de emergencia y ayuda médica durante esta pandemia.