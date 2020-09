Ana Barbara y Paquita la del Barrio se unen para dar "El Consejo"

Dos voces femeninas reconocidas en el mundo de la música regional mexicana han lanzado su primera colaboración

TIJUANA.- Ana Barbara y Paquita la del Barrio han unido sus voces talentosas a dueto para lanzar su canción titulada "El Consejo" la cual va dedicada a todos lo corazones heridos y por que no, también a las "ratas de dos patas".

En rueda de prensa virtual con la cantante, Ana Barbara nos platicó más a cerca de su colaboración y la respuesta positiva que ha tenido de sus fans.

Aunque para algunas esta colaboración pueda parecer un tanto extraña, Ana Barbara siendo la compositora de la canción eligió a Paquita por su forma de expresarse, siendo la adecuada para cantar junto a ella.

"Partiendo de la personalidad artística de ella fue como pensé en la letra, donde ella pudiera hablar aconsejando con más empoderamiento."

"Al que me quiera, lo quiero"

- ¿Cómo fue trabajar con Paquita la del Barrio?

"Fue muy bonito, ella logra involucrarse sentimentalmente y moral en el proyecto, llegó puntual para grabar el video y terminamos en dos horas la canción, su capacidad vocal es impresionante, ella es un ícono de la música mexicana"

-¿Ella te dio algún consejo?

"Seguir adelante con mi carrera a pesar de los inútiles que me llegue a topar, me dijo manda a volar lo que no te haga feliz".

Ana Barbara añadió que no se atrevería darle un consejo pues cree fielmente que cada persona debe vivir la experiencia para buscar sus propias palabras.

Para finalizar, fue cuestiona si en algún futuro saldría de gira con Paquita por el país. Sin embargo, ante la pandemia del covid-19 y la nueva normalidad, espera a que la situación mejore para estar de vuelta con sus fans.

Escucha la canción: