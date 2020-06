"AMLO ha sido el mejor presidente en muchísimos años", dice Alcázar

Damián Alcázar reiteró su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pidió que dejen de involucrarlo en fake news que señalan lo contrario.

A través de un video que circula en redes sociales, el actor expresó que para él, AMLO es el mejor presidente en muchísimos años, pues ha hecho muchas cosas por el pueblo mexicano.

"Para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles que crean las fake news: a mí no me metan en sus cosas, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano, y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes", se escucha en la primera parte de su mensaje.

Alcázar, protagonista de cintas como "El crimen del padre Amaro", "Un mundo maravilloso", "La ley de Herodes" y "El infierno", lamentó que mucha gente no reflexione sobre las problemáticas del país y la gente que vive en nuestro país.

"Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos, sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues ese es asunto suyo, pero a mí­­ no me metan, no me pongan en sus 'fake news', pongan una foto de ustedes y digan: ´yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado; yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre, sí señor; saludos", terminó el video con una sonrisa.

MÁS SOBRE Fama