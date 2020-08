Amazon Studios da luz verde a la serie de League of their Own de Sony Pictures Television

Basada en la amada película de 1992, de los productores ejecutivos Abbi Jacobson y Will Graham

CULVER CITY, Calif. – 6 de agosto del 2020 – Amazon Studios anunció hoy que ha hecho una orden de esta nueva serie episodios de una hora de duración, A League of Their Own, de Sony Pictures Television, con los productores ejecutivos y cocreadores Abbi Jacobson (Broad City), quien también la protagoniza, y Will Graham (Mozart in the Jungle).

Esta reinterpretación de A League of Their Own evoca el espíritu alegre del querido clásico de Penny Marshall, mientras amplía el lente para contar la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar beisbol profesional. La serie toma una mirada profunda a cuestiones de raza y sexualidad, siguiendo el trayecto de todo un nuevo grupo de personajes mientras forjan sus propios caminos en el campo, tanto en la Liga como fuera de ella.

"Hace 28 años, Penny Marshall nos contó una historia sobre mujeres jugando beisbol profesional, eso hasta entonces había sido pasada por alto. Nosotros crecimos obsesionados con la película, como todos los demás. Hace tres años, nos acercamos a Sony con la idea de contar un nuevo conjunto de historias que todavía son ignoradas. Con la ayuda de un enorme equipo de talentosos colaboradores, un elenco increíble y el dedicado soporte de Amazon a este proyecto, nos sentimos más que afortunados y emocionados de darle vida a estos personajes", dijeron Graham y Jacobson. "Se necesitó un gran valor, pasión, autenticidad, una imaginación desenfrenada y un brillante sentido del humor para lograr sus sueños. Deseamos darle al público una historia con todas esas características".

"No hay llanto en el beisbol, o en Prime Video," dijo Vernon Sanders, Codirector de Televisión en Amazon Studios. "Will y Abbi han tomado una película clásica, re imaginándola para una nueva generación con nuevos personajes y su visión fresca y moderna de una historia atemporal de grandes sueños, amistad, amor, y por supuesto, beisbol. Estamos muy emocionados de aliarnos con Sony para traer esta emocional, nueva y emocionante serie a nuestros clientes Prime Video alrededor del mundo".

"Abbi y Will han hecho un trabajo magistral de re imaginar este clásico atemporal. Estamos muy agradecidos con nuestros socios de Amazon por traer esta increíblemente relevante e importante historia a las audiencias alrededor del mundo", dijo Jaff Frost, Presidente de Sony Pictures Television.

La serie es protagonizada por Jacobson y Chanté Adams, junto a D'Arcy Carden, nominada a los premios Emmy, la ganadora del BAFTA Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Roberta Colindrez, y Priscilla Delgado, con estrellas invitadas recurrentes como Molly Ephraim, Kate Berlant y Melanie Field.

A League of Their Own es de Amazon Studios y Sony Pictures Television en asociación con Field Trip Productions. Los productores ejecutivos son Will Graham, Abbi Jacobson, Hailey Wierengo de Field Trip, y la co-productora ejecutiva Elizabeth Koe. Jamie Babbit fue el productor ejecutivo y dirigió el piloto. Basada en la película de Columbia Pictures de Sony.

Sobre Amazon Studios:

Amazon Studios es el hogar del talento, creando y produciendo series de televisión y películas originales para una audiencia global. Las series originales todas se estrenan exclusivamente en Amazon Prime Video, que está disponible en más de 200 países y territorios. Recientes exitosas Amazon Originals incluyen a las comedias ganadoras del Emmy, Fleabag, create y protagonizada por la ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge, y The Marvelous Mrs. Maisel de los ganadores del Emmy, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino; el thriller dramático de acción, Tom Clancy´s Jack Ryan protagonizada por John Krasinski; la irreverente serie de superhéroes, The Boys; Upload de Greg Daniels; Hunters de Jordan Peele, protagonizada por Al Pacino y Logan Lerman; y el drama de fantasía, Carnival Row, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. Las series Amazon Originals también incluyen contenido culturalmente relevante y de interés como el evento de música y moda Savage X Fenty de Rhianna, Guava Island de Donald Glover y Chasing Happiness, un documental sobre las superestrellas del pop, los Jonas Brothers.

En cine, Amazon Studios produce y adquiere películas originales para lanzamiento en cines y exclusivamente en Amazon Prime Video. En el 2017, Amazon Studios se volvió el primer servicio de streaming en ganar Óscar es por Manchester by the Sea y The Salesman. Lanzamientos recientes de Amazon Studios incluyen Troop Zero protagonizada por Viola Davis, Alison Janney y Jim Gaffigan; The Aeronauts de Tom Harper, protagonizada por Felicity Jones y Eddie Redmayne; The Report, de Scott Z. Burns, protagonizada por Adam Driver y Annette Bening; Honey Boy, con dirección de Alma Har´el, basada en un guion, escrita por Shia LaBeouf; Seberg de Benedict Andrews, protagonizada por Kristen Stewart; y la nominada al Oscar, Les Misérables, del director Ladj Ly.