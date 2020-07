Amazon Prime Video lanza la más reciente serie Amazon Original para México, El Candidato

Amazon Prime Video lanzará su más reciente serie Amazon Original para México, El Candidato, el 17 de julio, estrenando hoy el tráiler oficial en anticipación a su próximo estreno. Creada por Peter Blake (House, Billions) y producida por Televisa. Los 10 episodios del thriller político de Amazon estarán disponibles en Prime Video en México y más de 200 territorios alrededor del mundo.

Con un elenco dinámico que incluye a James Purefoy (Altered Carbon), José María de Tavira (Rosario Tijeras), Eréndira Ibarra (Ingobernable), Joaquín Cosío (Narcos: México) y Esmeralda Pimentel (La Templanza), El Candidato cuenta la historia de cómo el narcotráfico ha permeado todos los niveles socioeconómicos en la Ciudad de México, donde el veterano de la CIA Wayne Addison (Purefoy) regresa para derrotar a su antiguo amigo y el narcotraficante más importante del país, Rafael Bautista (Cosío). Trabajando junto a la analista novata de la CIA Isabel Alfaro (Ibarra), Wayne busca demostrar que el respetable gobernador de la Ciudad de México, Lalo Yzaguirre (de Tavira) —conocido por su honestidad— ha sido preparado en secreto por Bautista con el objetivo de convertirse en el próximo presidente de México.

"El Candidato cuenta una historia de espionaje profundamente entrañable que muestra temas y problemas reales que afectan a México hoy", dijo Javier Szerman, jefe de Originals para México, Amazon Prime Video. "Esta serie es increíblemente cautivadora, con un elenco que ofrece una historia emocionante que sabemos que los clientes de Amazon Prime Video en México adorarán".

Más que un thriller político, la serie expone una variedad de historias y temas, desde el choque de dos civilizaciones, hasta cómo el país más poderoso del mundo trata a su vecino y hasta qué punto la gente está dispuesta a llegar por dinero, poder, venganza y por supuesto, por amor. Todo se desarrolla en una de las ciudades más deslumbrantes del mundo: Ciudad de México.

El Candidato fue filmada en México y dirigida por Jaime Reynoso y Humberto Hinojosa, con Peter Blake como productor.

El Candidato es la más reciente serie Amazon Original anunciada por Prime Video para México, se une a una creciente lista de series locales, populares y aclamadas por la crítica que incluyen el próximo estreno de Pan y Circo, De Viaje con los Derbez, El Presidente, Diablo Guardián, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo y El Juego de las Llaves, junto con otras exitosas series Amazon Originals de todo el mundo, como Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, Good Omens, Carnival Row y The Marvelous Mrs. Maisel.