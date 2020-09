Alicia Machado volverá a posar en "Playboy"

Alicia Machado volverá a posar para Playboy, así lo dio a conocer en el programa televisivo "Show de Cala", donde además contó que está en Tinder.



La venezolana de 42 años confirmó que sí tiene cuenta en Tinder, la famosa aplicación de citas, y relató que seguido le pasa que no le creen que sea Alicia Machado y la confunden con una impostora.

"Sí estoy en Tinder, me pasa siempre que me dicen que por qué uso la foto de Alicia Machado. He estado chateando con un chavo boricua que ya como que cree que sí soy yo, ya nos hemos hecho amigos, el resto son americanos y un canadiense", dijo.



Machado, quien posó para Playboy en 2005, anunció que próximamente volverá a aparecer desnuda en la revista para caballeros.



Aunque aún no hay una fecha confirmada, Alicia no descarta que pueda ser cuando cumpla 45 años, pues recordó que Walter Mercado le aseguró que cuando tuviera esa edad, le iba a pasar algo especial.

"Tengo 42 años biológicos, mentalmente me siento a veces de 80, he vivido un poco intensamente; puedo hacer las fotos (en Playboy) cuando tenga 44 y lanzarlas a los 45", expresó.

A través de su cuenta de Instagram, recordó cuando posó por primera vez para esta publicación."Enorme este #TBT Una dedicatoria muy especial "To #Donald with love! For my #exboss ? Quien diría ? ##2005 Los Jueves son estupendos para recordar los motivos que te siguen dando las fuerzas para luchar por tus sueños ! Hace 15 años el haber recuperado mi amor propio y autoestima eran mi motivación mi gran Victoria! Mi mejor dedicatoria! @".