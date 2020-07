Alfonso Cuarón en el Festival de Venecia 2020

Endeavour Content venderá los derechos para Norteamérica y New Europe Film Sales será su agente de ventas internacional.

Hoy se anunció que "The Disciple" de Chaitanya Tamhane entrará en la competencia oficial del Festival de Cine de Venecia 2020. Endeavour Content será quien venda los derechos para América del Norte y New Europe Film Sales se encargará de las ventas internacionales. La película también estará en competencia en el Festival Internacional de Cine de Toronto que recién se anunció.



Sinopsis: Sharad Nerulkar ha dedicado su vida a convertirse en vocalista de música clásica india, y estudia con diligencia las tradiciones y las disciplinas de los antiguos maestros, de su gurú y de su padre. Pero pasan los años y Sharad comienza a preguntarse si realmente es posible alcanzar la excelencia que añora. Un recorrido por la devoción, la pasión y la búsqueda de lo absoluto en la Mumbai contemporánea.



"Court", La primera película de Tamhane, ganó más de 30 premios en festivales de cine de todo el mundo, incluido el de Mejor Película en la Sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia de 2014, donde también fue galardonada con el León del Futuro. Tamhane fue incluido en la Lista de "30 menores de 30 años en Asia" de la revista Forbes y The Hollywood Reporter lo llamó "uno de los cineastas menores de 30 años más prometedores del mundo ". En 2016, formó parte del jurado de la sección Orizzonti en el 73 ° Festival de Cine de Venecia.



"The Disciple" fue producida por Vivek Gomber, un actor y productor galardonado de Singapur nacido en la India. Gomber fundó Zoo Entertainment, una compañía de producción cinematográfica independiente dedicada a producir películas de arte e independientes en la India. Gomber también produjo y actuó en "Court".



El ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, es el productor ejecutivo de la película. "Conocí a Chaitanya a través de un programa de mentores donde tuve la oportunidad de ver su maravillosa primera película, ´Court´. En seguida me impresionó su sentido del cine y su confianza y valentía para contar historias ", dijo Cuarón. "Además fue parte del proceso de ´Roma´ y aproveché la oportunidad de ser parte del proceso de su segunda película, ´The Disciple´. Me parece que Chaitanya es una de las voces nuevas más importantes del cine contemporáneo ".



La película ganó la Beca de Fronteras Abiertas del Instituto Sundance y se estrenará en el 77º Festival de Cine de Venecia este año.



Jan Naszewski, Presidente Ejecutivo de New Europe Film Sales declaró que "Estamos encantados de trabajar con Chaitanya en su nueva película. Ya éramos grandes admiradores de "Court" y nos encantó "The Disciple" que nos brinda una visión profunda y poco común de un mundo y un grupo de personas únicos. La película es una experiencia especial ".



Este es un momento histórico para el cine indio, ya que "The Disciple" será la primera película india en casi 20 años que entre en la competencia principal de cualquiera de los tres festivales de cine europeo más reconocidos (Berlín, Cannes, Venecia). La última película que se estrenó en competencia fue "Monsoon Wedding" de Mira Nair en 2001, cuando ganó el León de Oro.

MÁS SOBRE Fama