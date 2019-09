Alex Lora "embriaga" a sus fans con mezcal y tequila

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Alex Lora durante una convivencia en un bar de la Ciudad de México agradeció a sus seguidores por hacer que su tequila y mezcal "El Tri" haya tenido el recibimiento esperado.

El vocalista de la banda de rock "El Tri" interactuó con sus seguidores. Firmó autógrafos sobre las botellas de mezcal de su marca, se tomó fotos haciendo señales de rock e intercambió algunos saludos con los asistentes. "Mezcalora" y "Tequilora" fueron los protagonistas de la barra. Estos tragos eran exclusivamente preparados con el producto de Lora y el sello impreso de garantía 100% mexicana.

"¡Mamá, préndele a la grabadora que Alex Lora está aquí!", gritó el intérprete en cuanto vio el estampado de la camiseta de uno de los asistentes.

Los seguidores del intérprete no dudaron ni un segundo en asistir a dicho evento y poder tomar una copita en presencia de su rockero favorito. Algunos llevaron discos de acetato, máscaras de luchador con el nombre de la banda y playeras con frases distintivas de las canciones del grupo mexicano.

Las bebidas de origen mexicano se convirtieron en una preciada posesión en las colecciones de los fieles después que el cantante de "Triste canción" firmara las botellas e incluso hiciera dedicatorias con sus nombres.

"Hoy estamos rockanroleando al puro estilo escandaloso mexicano y así son estas bebidas. Es lo que a mí me llamó la atención sobre estas botellas. Alex es uno de mis ídolos y además tiene una línea de mezcal y tequila que en mi opinión se parecen a él. Para mí que soy muy fiestero me encantó estar aquí con él y me siento satisfecho", dijo un fanático que estuvo esperando por el evento y su turno para conocer a Lora.

Mientras algunos esperaban su momento para estar con el rockero, otros ordenaron más tragos y al ritmo de "Pobre soñador", "Las piedras rodantes" y "Cuando tú no estás" siguieron disfrutando de la experiencia de estar en un bar con Alex Lora en alguna parte de la habitación.

MÁS SOBRE Fama