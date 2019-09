Alejandro Fernández es comparado con Chavela Vargas

No, no es por su canto si no por su atuendo

Tijuana.- Los internautas están a la orden del día, cazando a cualquier figura pública que pueda cometer un error o descuido para dedicarle unos buenos memes. En este caso, le toco al potrillo, Alejandro Fernández que en una reciente presentación utilizó un atuendo que recordó a muchos a la fallecida cantante, Chavela Vargas.







Varios usuarios comenzaron a realizar publicaciones haciendo referencia a que el interprete de 'Como Quien Pierde Una Estrella' era la reencarnación de Chavela. A continuación reunimos algunos que fueron realizado en Twitter.



Qué joven se ve últimamente Chavela Vargas pic.twitter.com/ec0OSNTul1 — Charli ??????? (@karla_redhead) September 20, 2019

Cuando eres, El potrillo, Chavela Vargas, Lupita D´lessio, mujer Banorte, leona dormida y el fuerte sexo débil... todas juntas jajajaja. pic.twitter.com/9gTfWRU3u9 — Carmelo bautmont (@jcbautistamonte) September 20, 2019

