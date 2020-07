Alejandra Ávalos garantiza que Belinda usó doble para "La Voz"

La actriz Alejandra Ávalos una vez más a provocado polémica, luego de su caso con Erika Buenfil. En esta ocasión asegura que Belinda contrató a una doble para que llevara a cabo su trabajo siendo Coach en el reality show "La Voz México".

Luego de que nacieran ciertas especulaciones relacionadas a la doble de la modelo, actriz y cantante en mención, Alejandra apoyó la idea mediante una entrevista con Fórmula Dominical.

"Soy muy observadora... yo me fijo enormemente en todo lo que veo, lo que me transfiere, o sea, yo comencé a entrar en esta polémica porque muchas personas del chacaleo comenzaron a ver lo mismo que yo, entonces de repente alguien subió una fotografía y un vídeo y decían ´oye como que se ve rara, como que no es de ella´... entonces yo les dije ´pues porque no es ella´", expresó.

No obstante, Alejandra aceptó que la producción fue cuidadosa en lo que concierne a los detalles, con el objetivo de que los espectadores no notaran que Belinda no se encontraba en el escenario.

"O sea fue un programa pues muy bien editado, pero al mismo tiempo yo tuve esa emoción de qué fue una revelación instantánea, no te creas que... tampoco hice tanto, pero creo que lo que corresponde es aquí que los periodistas hagan su ejercicio de investigación al respecto porque yo te puedo decir que yo vi, mis impresiones, mi opinión al respecto, pero aquí pues quien debe de indagar son los medios de comunicación, no yo", concluyó.