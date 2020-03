Adam Levine se disculpa luego de insultar a sus fanáticos de Chile

Usuarios comentan que la gira 2020 del grupo ha dejado mucho que desear.

Tijuana, B.C.- El protagonista de la banda musical, Maroon 5, fue tendencia luego que se divulgara un video en el que salía furioso de un concierto en Quinta Vergara, Chile. Ante esto, el cantante ofreció disculpas a sus fanáticos chilenos mediante historias en la plataforma Instagram.

Usuarios comentan que la gira 2020 del grupo ha dejado mucho que desear. El show que ofreció en México, fue criticado por presenciar baja energía y poco compañerismo entre los miembros de Maroon 5.

Después, en Viña del Mar, Chile, el concierto tuvo problemas de sonido. Sin embargo, lo que más indignó al público fue un video captado en el backstage, donde Levine sale diciendo maldiciones, ya que fanáticos aseguran que insultó no solo a ellos, sino a su tierra.

"Esto no fue un festival, fue un show de televisión de mierda. Maldita ciudad. Imbéciles", son algunas de las palabras que supuestamente dijo el cantante.

Tras esto, cientos de chilenos manifestaron su indignación y molestia a través de redes sociales.

weona katy perry se secó las lagrimas, sonrió y dio el medio concierto luego de q su ex esposo terminara con ella por mensaje y Adam Levine dice q unas cosas externas le afectaron y por eso dio un show de mierda? bueno, como siempre las mujeres siendo más profesionales q esperan — denise rosenthal stan account (@burningbaz) February 28, 2020

oye a mi si me molesta un poco que adam levine ande ninguneándonos, será un festival y un país como la callampa pero él es un gringo blanco que viene con sus aires de superioridad y anda enojándose con todos, no es nuestra culpa que no sepas leer un contrato tonto conchetumare — cuicos hate account (@lovstruIy) February 28, 2020

Posteriormente, Adam Levine subió historias en su cuenta de Instagram donde ofrecía disculpas y explicaba lo sucedido.

"Hola, chicos, anoche tocamos en viña del mar, uno de los festivales más emocionantes y de mayor prestigio en los que puedes tocar aquí en Chile y en toda América. Gracias por recibirnos, es lo primero. Número dos: tuve algunos sobresaltos tras el concierto y creo que les debo una explicación, se lo merecen", dijo.

"Como una banda tocamos en muchos conciertos y soy un tipo muy apasionado sobre dar lo mejor de mí, que la banda dé lo mejor de sí y hacer lo mejor para ustedes, amigos. Me lo tomo muy en serio, demasiado, y tengo que ser totalmente sincero, anoche algo no salió bien, dejé que me afectara y afectara mi participación en el escenario, lo que es poco profesional y me disculpo por ello. Sí, hubo problemas técnicos ayer y para mí fue difícil disimularlo, sé que los decepcioné y me disculpo", añadió.

Finalmente, mencionó que ama visitar Latinoamérica y a todos sus fans.

Se espera que la gira por la zona siga en marcha y prometió dar el mejor espectáculo en Santiago, Chile.