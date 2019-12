A ritmo de "La chona", fans de Shawn Mendes le llevan serenata

Gastaron 3 mil pesos para llevarle mariachi a su cantante favorito

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18.- A ritmo de "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana y con mariachi, cientos de fanáticos le llevaron serenata a Shawn Mendes, a quien consideran un ídolo que transmite mensajes de superación personal con su música.



Desde muy temprano, decenas de admiradores del canadiense, se empezaron a congregar a las afueras del hotel, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, con la esperanza de verlo y pedirle una selfie o un autógrafo y para amenizar la espera, como un detalle de todos los presentes en el lugar, decidieron traerle serenata.



"Toquen La Chona, para 'Chon'", como le decían en ese momento las fans de cariño al cantante, así animaron al mariachi a entonar la canción, que cantaron de principio a fin. Mientras que otros admiradores, en su mayoría mujeres, estaban muy atentos en ver si su ídolo salía del hotel.



"Mis amigas y yo creamos un grupo y fuimos las que organizamos para traer al mariachi, ya llevamos tiempo planeando todo esto de hecho, y todo nos salió muy bien y también gracias a todos los que cooperaron", dijo Itzel Cruz.



Después de una hora de música vernácula, que les costó 3 mil pesos, en donde el mariachi interpretó temas como, "Si nos dejan", "Sabes una cosa", "El Rey" y muchos más, el cantante no salió y no dio ninguna señal de hacerlo.



A pesar de que la temperatura comenzó a descender, los fanáticos no se movieron del lugar, el cual ya estaba rodeado de barricadas y elementos de seguridad para controlar la situación.



Varios de sus seguidores expresaron que lo que más admiran de Shawn, es la manera en cómo ha superado sus problemas, en especial el trastorno de ansiedad y depresión, del cual habló en su canción "In my blood".



"Me gusta bastante, su música se me hace inspiradora, porque compongo canciones y canto y me inspira la forma de como inicio su carrera y como fue adquiriendo fama. También yo creo que todas las personas hemos sufrido de ansiedad y él, la ha afrontado muy bien, escribe canciones para demostrar lo que él tuvo y no por eso se detuvo, siguió adelante", indicó Osvaldo Ramírez.



"Yo llegué a las ocho de la mañana, soy su fan desde el 2016, yo le diría que su música ha cambiado la sociedad de adolescentes, porque no tiene una influencia vulgar en sus letras y al contrario tiene un mensaje lindo, tenía ansiedad y nos da un me saje de que no estamos solos y di no sale a saludarnos, pues se hizo el intento", añadió su admiradora Odette de los Reyes.



El cantante de éxitos como "Señorita", "Treat you better", entre otros, se presentará los días 19, 20 y 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes.



"Estoy desde las siete de la mañana, quiero decirle que es la mejor persona de esta vida y que en verdad su música me hace demasiado feliz, me transmite mucha alegría que no podría describir, lo sigo desde el 2017 y falte a la escuela sólo por venir a verlo", comentó la admiradora Camila Valdéz.