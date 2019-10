Vendrá AMLO el 14, al "sur profundo" de Ensenada

TIJUANA, B. C., a 4 de octubre de 2019.- Será el próximo 14 de este mes de octubre cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visite la zona de San Quintín en el llamado "sur profundo" del municipio de Ensenada; viene a visitar las clínicas rurales y conocer de las necesidades de las poblaciones en esa extensa región de Baja California.

Este anuncio fue hecho por el Delegado federal único, Dr. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, al salir de la reunión mañanera de la Mesa Técnica para la Construcción de la Paz, acompañando al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien se reincorporó a estos trabajos luego de tres días que estuvo ausente por atender agenda en la Ciudad de México.

"Hemos recibido hoy, precisamente cuando estuvimos en la Mesa de Seguridad, la confirmación de que el presidente López Obrador visitará este (dia) 14, para estar en la parte sur de nuestro Estado de Baja California, una zona que él ha visitado en repetidas ocasiones, viene a la pequeña clínica, pero sobre todo a ver las posibilidades de ampliación de instalaciones hospitalarias para la comunidad más marginada a la que se dará atención de salud", citó.

EL LUNES 7, SE INCORPORAN NUEVOS JEFES POLICÍACOS MUNICIPALES

También intervino el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y secretario técnico de la Mesa de Seguridad, Lic. Isaías Bertín Sandoval, quien anticipó que será el próximo lunes cuando se integren a estos trabajos cotidianos los nuevos secretarios y directores de Seguridad Pública de los cinco municipios.

"Se van a incorporar a los trabajos de las mesas regionales, para unir fuerzas y trabajar de modo coordinado en las estrategias y acciones que estamos implementando", precisó el funcionario federal, quien se refirió también a la instauración de red de internet para facilitar la comunicación de viajeros en las carreteras de la costa del Pacífico en Baja California.

YA TIENE LA GUARDIA NACIONAL INSTALACIONES DIGNAS EN TIJUANA

Por su parte, el próximo mandatario estatal hizo énfasis en que la Guardia Nacional destacamentada en Baja California, ya tiene instalaciones apropiadas y dignas en la zona central de Tijuana, y podrán venir más elementos a esta entidad, ya que las considera altamente confiables y "vamos a apoyarnos mucho en esta policía para brindar la tranquilidad a las familias bajacalifornianas".

INVESTIGA LA FISCALÍA FEDERAL EL CASO DEL BUQUE CON DROGA

También se refirió el gobernador electo Bonilla Valdez, al caso del buque cargado con drogas que, en días pasados, fue detectado en el puerto de Ensenada pero no hubo decomiso, ni fueron detenida su tripulación, lo cual ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la República, "porque no hay ´vacas sagradas´ y se va a investigar quien lo dejó ir y no lo boletinó en las siguientes paradas".

AVANZA REGULARIZACIÓN DE EMPRESAS DE PAQUETERÍA

Igualmente se está actuando ya en la regularización de las empresas de paquetería para prevenir y evitar que sus servicios sean utilizados para el trasiego de enervantes, toda vez que en las últimas semanas han sido detectados diversos cargamentos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, lo que pone en riesgo también a pasajeros y usuarios de las aerolíneas.

ALBERGUES PARA MIGRANTES EN BC, ESTÁN AL 70%: BONILLA

Otro de los temas comentados por el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, es el de los albergues para migrantes que recién fueron instalados en Baja California, específicamente en Mexicali y Tijuana, de los que dijo que están al 70 por ciento de su capacidad, de manera que "no hay motivo de pánico", además de que van a ser construidos otros.