Vence plazo para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional el 15 de octubre

Los interesados deben acudir con la documentación a la Delegación Centro, a partir de las 8:00 y el martes estará abierto hasta atender a la última persona

Tijuana, Baja California, a 13 de octubre de 2019.- El Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el presidente municipal, Arturo González Cruz, exhorta a los jóvenes de la clase 2001 anticipados y remisos a realizar su trámite para obtener la cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN), ya que el plazo concluye el próximo martes 15 de octubre del año en curso.

El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Xavier Chávez Osuna, explicó que el periodo de registro inició el pasado mes de enero y concluye el próximo martes. Desde el inicio del programa hasta el día de hoy, más de 2 mil 200 personas se han acercado a las instalaciones de la dependencia e iniciaron las gestiones para contar con el documento oficial.

Ochoa Osuna hace un llamado a los ciudadanos que están en edad para hacer su servicio militar y que aún no presentan sus documentos, a que aprovechen los últimos días para agilizar su inscripción al programa cívico antes del cierre de la convocatoria y evitar las largas filas que se hacen el último día.

Las personas interesadas deben acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicadas en la Delegación Centro, calle Coahuila, entre Madero y Negrete, Zona Norte de Tijuana, desde las 8:00 horas, con original y copia del acta de nacimiento actualizada (no mayor de seis meses), si el candidato es extranjero, traer copia del acta del país de origen. Si es de otro estado de la República, presentar constancia de no registro ante el SMN para no duplicar registros.

También deben traer una copia amplificada tamaño carta de la CURP, cinco fotografías a color de 35 x 45 mm, no instantáneas, en papel mate, de frente, portar camisa blanca, con fondo blanco y sin retoque; pelo corto, sin patillas, con bigote debidamente recortado, sin barba ni lentes. Original y copia de un comprobante reciente de domicilio (agua, luz, teléfono o predial).

El gobierno de la ciudad informa que el próximo martes que es el último día de la convocatoria atenderá desde las 8:00 horas hasta registrar al último candidato, por lo que, exhorta a los jóvenes nacidos en el año 2001 en calidad de anticipados y remisos, a cumplir con su compromiso y deber cívico como mexicano.