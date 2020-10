“Vamos a seguir cobrando a empresarios "Aguachicoleros" este gobierno no se doblega a los chantajes"

El mandatario estatal fijó su posicionamiento con respecto a un video que fue exhibido en internet

TIJUANA, B.C. - El gobernador Jaime Bonilla Valdez, advirtió que este gobierno seguirá cobrando los adeudos de agua y otros conceptos a los empresarios “aguachicoleros”, que por años han evadido esta responsabilidad y no se doblegará ante ninguna circunstancia o presiones con tintes de chantaje en medios “sincronizados”.

Así lo planteó categórico en su habitual video-conferencia matutina, al abordar el tema de un video “sincronizado” -difundido en portales, blogs y redes sociales a modo- en el que se observa al Ingeniero Manuel García Soto, director de Fisamex, inhalando aparentemente una sustancia, de quien “amenazaron” con difundir más videos de este tipo.

“Se equivocan quienes pensaron que al desacreditarlo, lograrían frenar las auditorias y los dictámenes de Fisamex, que han permitido a este gobierno atacar de fondo la corrupción incubada por anteriores mandatarios, como ya se los he dicho alto y quedito, y lo vamos a seguir haciendo, no nos doblegamos a los chantajes de este tipo”, dijo.

Puso en claro que la relación contractual del Gobierno del Estado es con la empresa auditora, no con el Ing. Manuel García Soto en lo personal, porque éste es solamente socio de la firma y “no podemos, ni debemos meternos en su vida privada; ahora sabemos que enfrenta esa enfermedad (presunta adicción) y le hemos recomendado que se atienda en un hospital especializado”.

Enfatizó el gobernador Bonilla Valdez que este gobierno se caracteriza por ser transparente, y especificó que la empresa Fisamex -contratada para hacer las inspecciones a los grandes deudores- ya trabajaba en la CESPT desde el gobierno anterior, encabezado por el panista “Kiko” Vega, y cuando inició el actual gobierno se le renovó el contrato con un porcentaje menor de comisión, que representa el 30% de los montos que se logren cobrar.

Intervino en este punto, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, para abundar en el tema y comentar que la administración pasada dejó un cuantioso adeudo con la empresa Fisamex, aun cuando ésta cumplió con su trabajo, y fue por ese motivo que el Ing. García Soto “se acercó a tratar de cobrar y expuso el trabajo que venía realizando”.

“Cuando atendimos su queja, de incumplimiento de pago por la anterior administración, tuvimos pláticas con ellos (con Fisamex) y revisamos el tema de qué es lo que hacían; el mismo proveedor nos comenta que pueden continuar trabajando, no lo vimos mal; ya hemos podido recuperar una gran cantidad de dinero... Fisamex es una sociedad anónima, el Ingeniero Manuel García es socio, la empresa ha cumplido con su trabajo y nosotros tenemos un contrato con ellos”, puntualizó.

Al calificar esta situación como una campaña de desprestigio y que la “politiquería” es la tónica, el jefe del Ejecutivo estatal, puntualizó que es el Gobierno del Estado el responsable de cobrar a los “aguachicoleros” y no Fisamex, cuya participación es solamente la de auditar, investigar y dictaminar los casos de evasión de pago en conexiones a drenaje y en el consumo de agua “no contabilizada”, por lo que la relación con dicha empresa se va a respetar.

“El ingeniero Manuel García tiene un problema de salud que muchos lo tienen, esos que ´tiran la piedra y esconden la mano´, es una situación que se tiene que resolver y lo vamos a ayudar, platicaremos con él para que se esclarezca el tema por su propia imagen... Esos videos (difundidos) son viejos, son sistematizados.. Nos mantendremos al margen pero le exigiremos a la empresa que siga cumpliendo, como lo ha hecho, no nos metemos en la vida privada de nadie”, puntualizó.

El gobernador Bonilla Valdez abundó: “Si no es Fisamex (la que audite y dictamine a los “aguachicoleros”) o es otro empresa, eso no nos va a detener… pero de que les vamos a cobrar a los corruptos, les vamos a cobrar, hasta el último día de mi gobierno les cobraré a los morosos y los señalaré por su nombre, porque aquí no vendemos impunidad.. Le vamos a subir ?dos rayitas? al cobro”.

Comentó el mandatario estatal que buscarán la forma de que el Ingeniero Manuel García acceda a algún tipo de tratamiento médico y adelantó que Fisamex tiene el contrato por año, y que, en caso que así lo desee la empresa, se renovará el mismo, a efecto de seguir con el trabajo que se ha llevado a cabo.

La secretaria Vicenta Espinosa, reiteró que la empresa Fisamex -con 25 empleados en el Estado- siempre ha cumplido con su trabajo y que ella ha trabajado de la mano con los representantes para revisar minuciosamente los dictámenes que ejecutan.

“La parte personal (de lo que haga), es aparte, las auditorías y los dictámenes son cuestión de la empresa y nos está respondiendo con el trabajo, el tema de las adicciones lo traemos desde la campaña y quienes caen en este tipo de prácticas cuentan con antecedentes de depresión y problemas familiares”, expresó.

En este tema, también intervino el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien informó al mandatario estatal que durante la mañana tuvo contacto telefónico con el Ingeniero Manuel García para ofrecerle su apoyo y le sugirió que acudiera a un laboratorio prestigiado para “hacerse una prueba” que pudiera presentar para demostrar que no se encuentra bajo influjo de estupefacientes.

El Dr. Pérez Rico presentó una hoja con los resultados de una prueba “antidoping” que García Soto se practicó este miércoles, pasadas las 9:00 am, que muestra que sale “negativo” a sustancias; al tiempo de subrayar: “Me interesa su salud, es una persona productiva, quiere iniciar un tratamiento ambulatorio y lo vamos a ayudar; el ingeniero está afligido por las imágenes porque se las mandaron a su familia”.