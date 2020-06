"Vamos a recuperar lo robado al pueblo" advierte Jaime Bonilla a 10 empresas "aguachicoleras"

Así como existen grandes compañías que están renuentes a pagar

TIJUANA, B.C., 26 de junio de 2020.- Al presentar la auditora Fisamex el estatus de otras diez empresas "aguachicoleras", que suman un adeudo ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por 58 millones 103 mil pesos, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, destacó el propósito de la gestión que encabeza, de "recuperar lo robado al pueblo, frenar el robo del agua y cuidar las arcas del Estado".

Al reafirmar que este "Gobierno en Marcha" se ha conducido de forma transparente, el mandatario estatal comentó que hay empresarios que no están de acuerdo con la "forma" en la que son señalados y requeridos para que cumplan con su obligación, que está sustentada en ley; "llevan a?ños sin pagar, les cobras y ahora se indignan", aseveró.

Dijo que las autoridades (presidentes, gobernadores) deben denunciar a los morosos porque no es posible que por años hayan abusado del pueblo, de la gente de escasos recursos, que a pesar de su condición económica siempre han buscado la manera de pagar puntualmente.

En su intervención, el director de Fisamex, Manuel García, expuso la serie de irregularidades de las compañías auditadas, en donde se refleja que han estado "coludidas" con funcionarios de administraciones pasadas.

Falta de opiniones técnicas y de estudios de factibilidad, inconsistencias en las facturas por consumo, "cuentas escondidas en el sistema", falta de contratos ante la comisión y tomas clandestinas, son solo algunas anomalías detectadas en las inspecciones en campo.

Incluso figura dentro de las inspeccionadas el desarrollo residencial "Punta Azul", en Playas de Rosarito que desde 2019 había intentado ser auditada por Fisamex y "fueron ignorados", tuvieron que esperar hasta que entrara esta administración para proceder.

Así como existen grandes compañías que están renuentes a pagar, hay otras que han manifestado su compromiso de asumir su responsabilidad de pagar sus adeudos, es el caso, en esta ocasión de "Solucion Integral de Manufactura", que liquidó su cuenta pendiente por el orden de los 8 millones 344 mil 031 pesos.

Las empresas señaladas en el reporte son: Continental Structural: 1 millón 126 mil 179 pesos ( derechos de conexión de alcantarillado).

Grupo C.R.I de México: 990 mil 389 pesos ( derechos de conexión) Pluma Nacional: 2 millones 810 mil 230 pesos ( derechos de conexión) Global Packaging Solution: 1 millón 549 mil 840 pesos ( agua no contabilizada) Inmobiliaria Pisa: 1 millón 979 mil 964 pesos ( agua no contabilizada) Eaton Industries: 6 millones 932 mil 726 pesos ( derechos de conexión) Central Coast Manufacturing: 1 millón 063 mil 953 pesos ( derechos de conexión) Morgan Polimer Seals: 675 mil 167 pesos (agua no contabilizada) (Pagado) Soluciones Integral de Manufactura: 8 millones 344 mil 031 pesos (derechos de conexión). Residencial Punta Azul: 32 millones 630 mil 547 pesos ( derechos de conexión).