Valle de las Palmas es una prioridad para el Gobierno en marcha

TIJUANA, B. C.- a 27 de noviembre de 2019.- Al término de la mesa de seguridad, en la videoconferencia matutina, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, afirmó que la problemática que viven los residentes del fraccionamiento Valle de las Palmas y aledaños, es una prioridad para este gobierno en marcha, ya que durante años han sufrido por la falta de servicios públicos como agua y luz, además de los serios problemas de inseguridad y difícil acceso que tienen en esta demarcación.

"Hemos sido testigos de las carencias de servicios que tienen, hemos sido testigos de cómo se les engañó; no estamos hablando de un asentamiento, sino de una empresa que los engañó, les vendió un sueño y ahora sus pocos recursos que tenían no tiene ningún valor, no hay luz, no hay agua, no hay servicios médico, no hay seguridad", afirmó.

Así como con los residentes de Valle de las Palmas, con quienes el mandatario señaló tener un compromiso moral y humano, también se tiene con otras zonas de la entidad que han sido vulneradas, como es el caso de los damnificados en Lomas del Rubí, donde aseguró que están a punto de concluir la negociación con los afectados.

Por su parte, el Delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, señaló que el próximo miércoles 4 de diciembre estará en Baja California la subsecretaria de Bienestar, quien hará entrega de 18 millones de pesos que serán destinados a 75 proyectos de personas que viven en zonas marginadas para que puedan emprender directamente en sus localidades.

En otro tema, el secretario técnico de las mesas de seguridad, Isaías Bertín Sandoval, declaró que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo dos cateos en el municipio de Ensenada, en lugares identificados como puntos de venta de droga donde se tenían máquinas tragamonedas conocidas como "mini casinos". Estos operativos se realizan en todo el estado y continuarán como parte de las estrategias para el combate a la delincuencia.