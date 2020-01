Validan proceso para municipalizar San Quintín en sesión histórica

El Gobernador Jaime Bonilla refrendó su compromiso y respaldo, por lo que pronto será el sexto municipio de Baja California.

SAN QUINTÍN, B.C., 17 de enero de 2020.- Tras más de dos décadas de lucha social, "el Municipio de San Quintín nacerá con todo el respaldo del Gobierno de Estado", sostuvo en este valle el mandatario estatal Jaime Bonilla Valdez.

El gobernador asistió como invitado especial a la sesión extraordinaria de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la XXIII Legislatura Local, encabezada por la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez. En la reunión de trabajo, ante fundadores y promotores del movimiento pro municipalización, se refrendó que el plebiscito, el estudio técnico de factibilidad, el dictamen de la vigésima legislatura y el decreto para la municipalización de San Quintín, que datan de 2013, son válidos.

El director de Consultoría Legislativa, Francisco Javier Tenorio Andújar, afirmó que dichos procedimientos históricos subsisten en sus resultados y efectos, además de que no tienen caducidad.

En su mensaje, el gobernador subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene presente a San Quintín, según se lo hizo saber en su más reciente encuentro en la Ciudad de México. Recordó también que el 95% de la población sanquintinense votó por su candidatura, y que eso representa un alto compromiso para cumplir con su parte del "contrato popular, de pagar con un buen gobierno".

También destacó que San Quintín no es pobre, ya que cuenta con extensos litorales, goza de un sector empresarial próspero y nacionalista, y la calidad de su gente será el principal motor de su prosperidad. Con respecto a quienes augura que esta región nacerá como un municipio pobre, señaló que "no hay municipio que no necesite subsidio, y no les va a faltar lo necesario para iniciar".

Martiniano Hernández Pérez, presidente del Comité Promunicipalización de San Quintín, reconoció que mientras las anteriores administraciones se dedicaron a buscar el "cómo no", ahora estamos encontrando "el cómo sí".

A la sesión extraordinaria asistió también el alcalde Armando Ayala Robles; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Víctor Manuel Morán Hernández; Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y Ernesto Cano, promotor fundador del movimiento promunicipalización.

También se hicieron presentes la secretaria de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, diputada María Luisa Villalobos Ávila, y los diputados Juan Manuel Molina García, Julia Andrea González Quiroz, Miguel Ángel Bujanda Ruiz y Rosina del Villar Casas Al final del encuentro, al que asistieron representantes de grupos civiles, regidores y funcionarios del Estado y el Municipio, se indicó que el pleno de la Legislatura local sesionará el próximo 29 de enero en San Quintín.