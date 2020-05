Va el Ayuntamiento contra la empresa La Nube

Por presunto fraude contra el patrimonio

ENSENADA.- El Gobierno de Ensenada llegará hasta las últimas consecuencias por el presunto fraude en el sistema de digitalización de 146 trámites, que se impulsaronn en administraciones pasadas y el cual a la fecha no se ha podido poner en marcha.

Elvia Martínez Santos, coordinadora general de gabinete, informó que de los 146 trámites digitales para 10 dependencias, se le dio seguimiento puntual desde el inició de esta administración, en la que se incluyó a la empresa La Nube, responsable de diseñar y ejecutar el sistema de digitalización.

Recordó que dicho proyecto, por casi 16 millones de pesos, debería de provenir del Fondo Mixto, Conacyt-Gobierno del Estado –pasada administración-; sin embargo, el XXI Ayuntamiento destinó 9 millones de pesos del crédito de Bansi.

Resaltó que a la fecha no hay una entrega oficial por parte de La Nube, del sistema en mención, razón por la que se hizo del conocimiento de las autoridades competentes.

Precisó que el sistema tiene que ser entregado oficialmente al consejo técnico del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado, situación que hasta la fecha no ha ocurrido.

La funcionaria municipal reiteró que la Dirección de Informática del Gobierno Municipal detectó que el sistema presenta varios errores de fondo, como la de seguridad, tanto para la información del usuario como del propio Ayuntamiento.

Errores en el sistema.

En ese sentido, el titular de la Dirección de Informática, Rubén Hernández Acevedo, aseveró que desde que inició la actual administración, se hicieron mesas de trabajo con representantes de La Nube, quienes reconocieron que el sistema no estaba terminado.

Enfatizó que el sistema no puede ser liberado, porque hay duplicidad de trámites, no se tiene una previa validación; el usuario podría hacer una autoaceptación de trámites, sin que se valide por el Ayuntamiento.

Agregó que se encontraron duplicidad de pagos, no se pueden cancelar trámites, se detectaron pagos en cero, cuando tienen un costo, no hay límites para subir archivos, además, el ciudadano podría modificar la fecha y hora del trámite, con tan sólo cambiarlos en su ordenador electrónico.

También dijo que el sistema carece de una validación de sesiones, por lo que el ciudadano puede ingresar a módulos no validados y el mismo usuario podría modificar los costos de trámites.

De igual manera, los manuales de usuarios no concuerdan con la información, lo que se traduce en que estos errores en un nivel alto de inseguridad tanto para el usuario como para el Gobierno de Ensenada.

Además, la empresa se contradice, pues en un principio dieron a conocer que la versión que tiene el Gobierno de Ensenada del sistema de digitalización es la correcta, después salió a decir que la versión que se tiene, es la versión beta.

Otro de los errores que se detectaron fue que la aplicación móvil no funciona, no se puede iniciar sesión, además de que el trámite del pago de predial no fue desarrollado, ya que te lleva al enlace al sistema que se mantiene en la actualidad operando por el Ayuntamiento, y que fue diseñado e implementando hace varios años.

Resaltó que todos los errores encontrados en el sistema a cargo de La Nube, fueron informados a la misma empresa.

Denuncias para la investigación

El presidente municipal, Armando Ayala Robles, especificó que se llegará a las últimas consecuencias en este tema que fue impulsando por pasadas administraciones y en lo que se presume hubo un fraude por 16 millones de pesos.

Aseveró que se buscará todo el peso de la ley a quien resulte responsable, además de que se estará interponiendo una denuncia ante la Sindicatura Municipal, para que finque responsabilidades.

Respecto a la fianza, el primer edil comentó que aún está vigente, de ahí la importancia de contar con todos los elementos, para que la digitalización de trámites, como parte de la mejora regulatoria que impulsa el Gobierno de Ensenada.

Armando Ayala señaló que el funcionario encargado de este tema, Fernando López Mac Gregor, ex titular de la Dirección de Desarrollo Económico, presentó su renuncia la semana pasada, por así convenir a sus intereses.