Urge que el gobierno apoye a 80 millones de mexicanos sin alimentos y proteja al sector médico

Antorcha seguirá elevando su voz en nombre de los mexicanos que están muriendo y necesitan que el gobierno los apoye, aunque incomode a funcionarios omisos.

Ciudad de México.- El secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, insistió en que el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe resolver con urgencia las necesidades de médicos y enfermeras que atienden a pacientes de Covid-19; así como entregar despensas o recursos económicos a casi 80 millones de mexicanos que ya no tienen alimentos porque perdieron su empleo o fueron suspendidos temporalmente de sus fuentes de trabajo.

En su video-mensaje que dirige cada viernes a los mexicanos reiteró que este llamado no pretende sacar "raja política", como acusan los morenistas cuando tratan de desacreditar a quienes piden al presidente de la República la aplicación de un plan, encaminado a atender las necesidades de los más pobres y proteger a las víctimas del coronavirus. Su petición "transmite las necesidades de miles de mexicanos que se han acercado al antorchismo, solicitando ayuda y denunciando que en sus colonias y pueblos no han recibido apoyo del gobierno".

En el mensaje, Córdova Morán explicó que en plena tercera fase de coronavirus en el país, miles de médicos y enfermeras continúan ejerciendo y exponiendo su vida sin los insumos necesarios, esto pese a que el gobierno ha informado acerca de la importación de toneladas de insumos y equipo médico. Además, los hospitales se encuentran saturados, principalmente en la zona metropolitana, y no se habilitan más hospitales para los pacientes; abundan testimonios respecto a que los hospitales designados para atender enfermos de Covid-19, están llenos y requieren más espacios, realidad que contrasta con la versión oficial emitida por la Secretaría de Salud y el propio presidente, que afirma que se dispone de espacios suficientes.

En el caso de los mexicanos que están siendo afectados por la falta de ingresos, suman casi 80 millones de personas, quienes obligados a atender la campaña "Quédate en casa", lo han hecho en la medida de lo posible; sin embargo, conforme pasan los días y las semanas, se han quedado sin recursos para la compra de alimentos. Es por ello que se requiere con urgencia la atención a estas familias, "no importa si el gobierno lo hace entregando dinero en tarjetas, o despensas en especie, pero es urgente que se entregue el apoyo a todos los que lo requieren, de lo contrario, el problema se agudizará en los próximos días", dijo el líder social.

Con cifras de medios especializados y del Inegi, el líder social explicó que antes de la pandemia existían unos 10 millones de mexicanos que padecían pobreza salarial, es decir, sus ingresos no les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, esta cifra ha incrementado. Otros 26 millones, no tenían acceso a la protección social, 5.4 millones de personas padecen hambre, así como 3.7 millones que no tienen agua ni electricidad; a esto se le agrega 31 millones que trabajaban activamente en 3 millones de empresas que al cerrar, sus trabajadores ya no reciben salario. Los mexicanos que antes ya padecían pobreza, más los que se suman al estar en plena crisis de salud, nos dan alrededor de 80 millones de mexicanos que necesitan ayuda de su gobierno.

El dirigente de la organización social más grande del país, con más de tres millones de mexicanos organizados, consideró de extrema urgencia atender este sector: "Antorcha ha propuesto que se aplique un plan nacional de entrega de despensas, pero el gobierno no quiso responder; hay quien propone entregar alrededor de 3 mil 700 pesos mensuales; si lo va hacer, que lo haga, pero debe cubrir a todos los afectados y los más necesitados", preciso.

Córdova Morán aseguró que el Antorchismo no habla para desacreditar o poner en mal al gobierno; Antorcha habla y eleva su voz en nombre de la gente que está muriendo y que necesita que el gobierno resuelva las necesidades de la gente; que se atienda la falta de ventiladores, insumos médicos, apoyo al personal de salud y que haya suficientes y eficientes hospitales y clínicas; también, Antorcha levanta la voz por los que tienen hambre, por lo que no tienen alimentos en sus hogares.

Finalmente, comentó que, a nivel nacional, miles de familias han alzado la voz colocando "Trapos blancos" y la gente pide que le ayuden a solventar sus necesidades de alimento; incluso, dijo, ya hay protestas en varios estados, como en Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas o la misma Ciudad de México; "nosotros transmitimos las necesidades de la mexicanos, si esto lesiona el prestigio e incómoda el buen carácter de los funcionarios eso es otra cosa, pero nosotros vamos a seguir solidarizándonos con la gente que lo necesita".