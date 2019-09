Urge que CENSIDA envíe medicamentos para niños expuestos al VIH

TIJUANA.- "Los bebés expuestos al VIH han sido rezagados por CENSIDA y prueba de ello, es la falta de medicamentos", expuso Rosalva Martha Sandoval, fundadora de Es Por Los Niños, asociación civil que atiende a mujeres, niños y niñas con VIH/SIDA en la ciudad.

La problemática se ha presentado desde el año pasado y las autoridades lo saben, porque como asociación civil enviamos cartas a la Dra. Patricia Zuñiga, Directora Nacional de CENSIDA en México, exponiéndoles esta problemática que están viviendo las mamás con sus hijos.

"Primero no tenían material para hacer las cargas virales, después no tenían agujas especiales para los bebés y ahora, no tienen medicamento AZT, eso es muy grave y delicado, esta problemática la viven las mamás en Tijuana y Ensenada, nosotros hemos conseguido medicamento para los niños de ambas ciudades", expresó la fundadora de Es Por Los Niños.

Explicó que las autoridades de salud en la ciudad nos dijeron literalmente "tenemos grandes dificultades con los medicamentos, desafortunadamente no está a nuestro alcance ya que son abastecidos por nivel nacional y no sabemos para cuando se va a regularizar el desabasto ".

¿Cómo vamos a terminar con esta condición si no tenemos los recursos elementales?, pareciera que nadie pone atención al problema y los tomadores de decisiones, no hacen una verdadera lucha; esto es el reflejo de la falta de políticas públicas de salud.

"El daño emocional que están teniendo las madres de familias de niños expuestos a VIH al no contar con medicamento es gravísimo, alzo la voz y le digo al presidente de México que con detener los recursos financieros a las compañías farmacéuticas que abastecen estos medicamentos, no solo está perjudicando emocionalmente a las madres, sino que le saldrá más caro al país mantener a un bebé infectado con el virus del SIDA", finalizó Rosalva Martha Sandoval, fundadora de Es Por Los Niños. Para mayor información pueden contactarnos en el teléfono 607.58.25 o en facebook/esporlosninos, dijo.