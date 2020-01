Universal Music Group anuncia sus nominados de Premio Lo Nuestro 2020

Lista completa de nominados Universal Music Group

CATEGORÍA GENERAL

GENERAL CATEGORY

CATEGORY 1

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Premio Lo Nuestro Artist Of The Year

CHRISTIAN NODAL

DADDY YANKEE

CATEGORY 2

Álbum Del Año

Album Of The Year

Ahora - CHRISTIAN NODAL

Fantasía - SEBASTIÁN YATRA

Oasis - J BALVIN & BAD BUNNY

Ocean - KAROL G

Simplemente Gracias - CALIBRE 50

CATEGORY 3

Canción Del Año

Song Of The Year

"Con Calma" - DADDY YANKEE ft. SNOW

"Un Año" - SEBASTIÁN YATRA & REIK

CATEGORY 4

Sencillo Del Año

Single Of The Year

"Con Calma" - DADDY YANKEE ft. SNOW

"Un Año" - SEBASTIÁN YATRA & REIK

CATEGORY 5

Artista Revelación Femenino

New Artist Female

MARIAH

CATEGORY 6

Artista Revelación Masculino

New Artist Male

LUNAY

SECH

CATEGORY 7

Remix Del Año

Remix Of The Year

"Otro Trago (Remix)" - SECH, OZUNA & ANUEL AA FT. DARELL & NICKY JAM

"Soltera (Remix)" - LUNAY, DADDY YANKEE & BAD BUNNY

CATEGORY 9

Tour Del Año

Tour Of The Year

ALEJANDRO SANZ: #LaGiraTour

GLORIA TREVI & KAROL G:

J BALVIN: Arcoíris Tour

CATEGORY 10

Artista Social Del Año

Social Artist Of The Year

CHIQUIS RIVERA

CATEGORY 11

Colaboración "Crossover" Del Año

"Crossover" Collaboration Of The Year

"Con Calma" - DADDY YANKEE Ft. SNOW

"Contra La Pared" - SEAN PAUL & J BALVIN

"I Can't Get Enough"- BENNY BLANCO, TAINY, SELENA GOMEZ & J BALVIN

"Runaway" - SEBASTIÁN YATRA Ft. JONAS BROTHERS, DADDY YANKEE & NATTI NATASHA

CATEGORY 12

Video Del Año

Video Of The Year

"En Guerra" - SEBASTIÁN YATRA & CAMILO

"La Prisión de Folsom (Folsom Prison Blues)" - LOS TIGRES DEL NORTE

"Tú Eres La Razón (Electrocumbia Remake)" - RAYMIX

CATEGORÍA POP/ROCK

POP/ROCK CATEGORY

CATEGORY 13

Artista Del Año - Pop/Rock

Pop/Rock - Artist Of The Year

JUANES

LUIS FONSI

SEBASTIÁN YATRA

CATEGORY 14

Canción Del Año - Pop/Rock

Pop/Rock - Song Of The Year

"Un Año" - SEBASTIÁN YATRA & REIK

CATEGORY 15

Colaboración Del Año - Pop/Rock

Pop/Rock - Collaboration Of The Year

"Créeme" - KAROL G & MALUMA

"Imposible" - LUIS FONSI & OZUNA

"Un Año" - SEBASTIÁN YATRA & REIK

CATEGORY 17

Artista Del Año - Pop/Balada

Pop/Ballad - Artist Of The Year

LUIS FONSI

CATEGORÍA URBANO

URBAN CATEGORY

CATEGORY 18

Artista Femenino Del Año - Urbano

Urban - Female Artist Of The Year

KAROL G

CATEGORY 19

Artista Masculino Del Año - Urbano

Urban - Male Artist Of The Year

DADDY YANKEE

J BALVIN

CATEGORY 20

Canción Del Año - Urbano

Urban - Song Of The Year

"Con Calma" - DADDY YANKEE Ft. SNOW

"Qué Pretendes" - J BALVIN & BAD BUNNY

CATEGORY 21

Colaboración Del Año - Urbano

Urban - Collaboration Of The Year

"Con Calma" - DADDY YANKEE Ft. SNOW

"Qué Pretendes" - J BALVIN & BAD BUNNY

"Secreto" - ANUEL AA & KAROL G

CATEGORY 22

Canción Del Año - Urbano/Pop

Urban/Pop - Song Of The Year

"Créeme" - KAROL G & MALUMA

"Date la Vuelta" - LUIS FONSI, SEBASTIÁN YATRA & NICKY JAM

"Imposible" - LUIS FONSI & OZUNA

CATEGORY 23

Canción Del Año - Urbano/Trap

Urban/Trap - Song Of The Year

"No Me Conoce (Remix)" - JHAY CORTEZ, J BALVIN & BAD BUNNY

CATEGORÍA TROPICAL

TROPICAL CATEGORY

CATEGORY 24

Artista Del Año - Tropical

Tropical - Artist Of The Year

JUAN LUIS GUERRA

CATEGORY 25

Canción Del Año - Tropical

Tropical - Song Of The Year

"Kitipun" - JUAN LUIS GUERRA

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

REGIONAL MEXICAN CATEGORY

CATEGORY 27

Artista Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Artist Of The Year

CHRISTIAN NODAL

RAYMIX

REMMY VALENZUELA

CATEGORY 28

Canción Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Song Of The Year

"Nada Nuevo" - CHRISTIAN NODAL

"Perfecta" - BANDA LOS RECODITOS

CATEGORY 29

Colaboración Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Collaboration Of The Year

"Amor a Primera Vista" - LOS ÁNGELES AZULES, BELINDA, LALO EBRATT Ft. HORACIO PALENCIA

"Sin Memoria" - JULIÓN ÁLVAREZ Ft. ALFREDO OLIVAS

"Tiene Razón La Lógica" - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO Ft. ESPINOZA PAZ

"Un Año" - BANDA LOS SEBASTIANES Ft. SEBASTIÁN YATRA

CATEGORY 30

Grupo o Dúo Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Group or Duo Of The Year

BANDA LOS RECODITOS

CALIBRE 50

LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO

LA MAQUINARIA NORTEÑA

CATEGORY 32

Canción Sierreña Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Sierreña Song Of The Year

"Déjame Robarte Un Beso" - LOS CRECIDOS

CATEGORY 33

Canción Banda Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Banda Song Of The Year

"Mentiras" - REMMY VALENZUELA

"Perfecta" - BANDA LOS RECODITOS

CATEGORY 34

Canción Norteña Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Norteño Song Of The Year

"Simplemente Gracias" - CALIBRE 50

"Uno Para El Otro" - LA MAQUINARIA NORTEÑA

CATEGORY 35

Canción Mariachi/Ranchera Del Año - Regional Mexicano

Regional Mexican - Mariachi/Ranchera Song Of The Year

Mi Persona Preferida" - EL BEBETO

Nada Nuevo" - CHRISTIAN NODAL