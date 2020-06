Un rumor, la detención o muerte de "El Mencho": AMLO

Liíder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido considerara una agrupación altamente violenta.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se comprobó que solo fue un rumor que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haya sido detenido o que hubiera fallecido como se especuló este fin de semana.

"Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido, mentiras todo esto que está sucediendo, mentiras o noticias falsas".

En conferencia de prensa en el Campo Militar 26-A, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se detendrá a todas aquellas personas que están al margen de la legalidad, porque no hay protección, no hay privilegio, impunidad para nadie.

"Antes, y esto es importante subrayarlo, se protegía a una banda y se perseguía a los otros, los que no tenían acuerdo. Ahora no, es parejo para todos. El que comete un delito tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata, y mantenerse en relativa liberad, pero cuando no hay contubernio, cuando no hay complicidad, pues se logra detener a quienes están al margen de la legalidad".

El presidente López Obrador señaló que su gobierno no busca detenciones espectaculares, "porque antes había mucho teatro deteniendo a delincuentes famosos.

"Nososros lo que queremos es que haya paz, tranquilidad y ¿cómo lo estamos logrando para que haya tranquilidad? No es suficiente o no basta con solo estar deteniendo a estos personajes, pero desde luego que si se logra detenerlos, se avanza".

El Ejecutivo federal reiteró que Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, es una persona honesta y "creo que esa es la clave de todo, un buen gobierno depende de un 99% de la honestidad de la autoridad, si el gobierno es corrupto, deshonesto, no hay protección para nadie, se está a la deriva, gobierna la delincuencia".

"Lo más importante es tener autoridades honestas y por esto me siento muy seguro. Es para mí un gran apoyo el que el gobernador de Veracruz sea un gobernador honesto, nada que ver con los anteriores. No es lo mismo, los gobernadores anteriores sobre todo los recientes, con el papel de Cuitláhuac por su integridad, honestidad", dijo.

¿Quién es Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", es considerado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que en poco tiempo ha mostrado gran capacidad de reacción y organización, además de ser considerara una agrupación altamente violenta.

De acuerdo con su ficha en la DEA, "El Mencho" tiene una recompensa de 10 millones de dólares, nació en 1966 y es considerado un prófugo armado y peligroso. Es el prófugo número 1 en la lista de la DEA.

El círculo familiar de Oseguera Cervantes, "El Mencho", ha sido debilitado con la extradición a Washington de Rubén y la detención de Jessica Johanna Oseguera González, "La Negra", hijos del capo.

Rubén y Jessica, producto del matrimonio de "El Mencho" con Rosalinda González Valencia, "La Jefa", eran los principales operadores financieros del grupo criminal de su padre.

Aunque "El Mencho" ha tenido una carrera delictiva desde los noventa, fue en los últimos cinco años que su perfil como "capo" subió de nivel, hasta ser el más buscado por la DEA.

Si bien los antecedentes del CJNG datan de 2011, cuando estaba al servicio del Cártel de Sinaloa para eliminar a sus enemigos. Cobró fama cuando sus hombres aparecieron en un video con armas largas, adjudicándose decenas de ejecuciones de presuntos integrantes de "Los Zetas" en Veracruz.

Para llegar ahí, Oseguera Cervantes, originario de Tierra Caliente, Michoacán, tuvo una larga carrera delictiva desde los noventa, de acuerdo con el Tesoro de EU. En 1994, fue sentenciado tres años por una corte de California por tráfico de heroína. Tras ser deportado a México, trabajó como policía en Jalisco y luego se unió al Cártel del Milenio, bajo órdenes del lugarteniente del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, "El Rey del Cristal", abatido en 2010. Después de su muerte nació el CJNG.

Cuatro años más tarde, controló la producción de metanfetaminas y se enfrentó a la organización de Sinaloa. Según la DEA, tiene presencia en 14 estados de México, además de distribuir enervantes en EU, Canadá, Asia y Oceanía.

En la historia del narcotráfico mexicano ningún señor de las drogas se había atrevido a derribar un helicóptero del Ejército, hasta que en mayo de 2015 uno de los objetivos prioritarios, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dio la orden en Villa Purificación, Jalisco.

Lo que quedó ese 1 de mayo de 2015 del intento por detenerlo fueron restos de la aeronave con ocho militares y dos policías federales muertos, así como unos 30 camiones incendiados por los sicarios. A partir de ese momento, "El Mencho" se convirtió en un capo del narcotráfico.

Bajo el yugo de Nemesio Oseguera, Jalisco ha vivido capítulos de terror que dieron la vuelta al mundo: Los tres estudiantes de cine diluidos en ácido y la desaparición de tres italianos.

Además, el gobierno mexicano gastó durante la administración de Enrique Peña Nieto 7 mil 659 millones de pesos (mdp), lo que equivale a 5 millones 246 mil pesos por día en promedio en la operación Jalisco, que luego se llamó operación titán, para tratar de capturar a "El Mencho".