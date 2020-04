Un portador del coronavirus puede infectar a más de 400

Extreman precauciones en los filtros de personas que ingresan a la ciudad

ENSENADA.- Debido a que una persona infectada puede contaminar a por lo menos otras 400, el gobierno municipal, en coordinación con las demás instancias, tomas las debidas precauciones para evitar el contagio, sobre todo de personas que provienen de otras partes del estado, del país y del extranjero.

Así lo dio a conocer el alcalde Armando Ayala Robles, durante la conferencia de prensa de los lunes, donde dio a conocer resultados de las revisiones en el filtro sanitario colocado en El Sauzal de Rodríguez, en la entrada norte de la ciudad.

En el filtro sanitario implementado en El Sauzal de Rodríguez, como medida preventiva ante el avance del COVID-19, han sido revisados más de 13 mil vehículos desde el 30 de marzo al 3 de abril.

El presidente municipal, Armando Ayala Robles, informó que esta acción –contemplada en el Plan Municipal de Contingencia COVID-19- ha servido para detectar casos sospechosos, además de que están en coordinación con los otros órdenes de gobierno.

Dijo que de las 2 mil 395 personas que entraron el día de ayer, hubo tres casos de personas que presentaban síntomas asociados con el COVID-19, por lo que se estuvieron reportando a la Jurisdicción Sanitaria por parte del Gobierno del Estado.

Resultaron casos que se descartaron, pero se está muy al pendiente de las personas que están entrando a la ciudad, afirmó.

Debido a esto, solicitó que las personas que presenten algún tipo de síntoma se abstengan de visitar el municipio.

Arturo Manríquez Ayub, jefe del Departamento de Servicios Médicos Municipales, recordó que actualmente se está en una etapa exponencial, con dos casos positivos de coronavirus en la localidad, por lo que se debe considerar la importancia de quedarse en casa porque una persona puede llegar a contagiar a otras 400.

Del filtro citado, refirió un total de 13 mil 927 automóviles contabilizados, de los que 9 mil 35 provinieron de los diferentes municipios del Estado; 3 mil 475 de Estados Unidos; y 27 del interior de la república mexicana.

También mil 390 de la localidad, es decir, los que se mueven entre rancherías, tienen que hacerlo por trabajo o realizan viajes cortos a otros municipios.

"...Ahorita no es una etapa para estar de vacaciones: agradecemos que vengan y disfruten de nuestra ciudad, pero no es un momento para vacacionar, sino para estar en casa. A su vez es para tratar de detectar si alguna persona trae alguna sintomatología. Hasta el momento han sido tres personas, se ha reportado y no hay algún reporte de que hayan sido positivos", dijo Manríquez Ayub.

Luis Felipe Chan Baltazar, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), refirió que han estado retirando a personas que, a pesar de la indicación, continúan asistiendo a zonas de playa, por lo que adelantó que tomarán medidas más enérgicas en caso de que incurran en estas acciones.