UABC se une al paro nacional "Un Día Sin Nosotras".

El personal y alumnas no se verán afectadas por dicha participación

TIJUANA, B.C.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha manifestado a través de sus redes sociales que se unirán al paro nacional "Un Día Sin Nosotras" del 9 marzo, en apoyo a la eliminación de todos los actos de violencia en contra de las mujeres.

En el post realizado en Facebook se mencionó que no se verán afectadas las docentes y parte del personal femenino en su nómina, además piden a las diferentes facultades del estado, que las alumnas que participen en el movimiento tampoco se vean afectadas en el registro de asistencia.

UABC se suma a este movimiento para invitar a la sociedad a que el próximo 9 de marzo sea un día de reflexión sobre la violencia que existe en el país.

Este paro nacional consiste en que las mujeres no realicen ninguna actividad, es decir no salir a la calle, al trabajo, a la escuela y no comprar nada, con esto buscar conciencia sobre los feminicidios y la violencia de género.